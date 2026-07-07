В центре Ростова-на-Дону отключили электричество из-за аварии на сетях
В Ростове-на-Дону в 17:00 произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Без электроснабжения остались жители и организации в границах переулка Журавлева, улиц Большой Садовой, Социалистической, Краеведческой, переулка Крепостного и улицы Суворова. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии составляет три часа.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в нескольких населенных пунктах Ростовской области нарушено водоснабжение в связи с авариями и ремонтными работами на водоводах.