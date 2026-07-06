Суд отказался возвращать дело депутата Елены Раховой в прокуратуру

Калининский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Елены Раховой в прокуратуру. Парламентария и еще трех сотрудников школы судят за мошенничество (ст. 159 УК) с фиктивным трудоустройством «мертвых душ» в школе №619. Адвокаты считают, что в материалах дела отсутствуют доказательства вины их подзащитной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламентария и еще трех сотрудников школы судят за мошенничество

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Парламентария и еще трех сотрудников школы судят за мошенничество

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Судья Оксана Демяшева во время заседания 6 июля заявила, что обвинительное заключение соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса, а доводы адвоката не содержат оснований для возвращения дела прокурору. Следующее заседание запланировано на 13 июля. Участники процесса готовятся приступить к прениям.

Уголовное дело в отношении депутата Раховой рассматривают в суде с осени 2024 года. Также на скамье подсудимых оказались директор школы Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина и сотрудница отдела кадров Наталья Пустильник. Обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следователей, с 2009 по 2023 год в штате петербургской школы числились работники, которые не приходили на работу, но исправно получали зарплату. Ущерб образовательному учреждению, финансируемому за счет городской казны, составил 24,2 млн рублей, посчитали в Следкоме.

Елена Рахова занимает депутатское кресло в городском парламенте с 2013 года. Состояла во фракции «Единая Россия». После ее допроса правоохранительными органами в апреле 2023 года ее членство в партии приостановили.

Константин Леньков