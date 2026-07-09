Минздрав Ирана: при ударах США погибли 14 человек и 78 пострадали
При ударах вооруженных сил (ВС) США по Ирану 8 и 9 июля погибли 14 человек и 78 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны Хосейн Керманпур в X.
«Из числа пострадавших 47 остаются в больницах, остальные выписаны после получения медицинской помощи», — рассказал господин Керманпур. Он уточнил, что американские силы нанесли удары в пяти провинциях страны.
8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Иран в ответ атаковал американские базы. По словам господина Трампа, на каждый удар Ирана США наносят 20 ответных. По данным властей региона, при ударе США по городу Ахваз в иранской провинции Хузестан погибли три человека.
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Эскалация конфликта между США и Ираном происходит на фоне затяжной военной операции, которая, по утверждению иранских властей, привела к гибели более 1200 человек и ранениям более 10 тысяч с начала совместных американо-израильских действий. США, по данным Пентагона, с начала военных действий потеряли 13 военнослужащих, еще 380 получили ранения. В то же время иранские источники, такие как власти Ирана, сообщали о гораздо большем числе погибших и раненых американских военнослужащих, превышающем 560 человек. Эти данные, однако, могут быть устаревшими и относится к марту 2026 года.