Fars: три человека погибли при ударе США по провинции Хузестан в Иране

При ударе вооруженных сил (ВС) США по району города Ахваз в иранской провинции Хузестан погибли три человека. Об этом сообщило Fars со ссылкой на вице-губернатора региона по вопросам безопасности Киамарса Хаджизаде.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Власти региона оценивают масштабы ущерба, добавил замглавы провинции.

8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Власти Ирана заявили о приостановке переговоров и атаковали в ответ американские базы. По словам господина Трампа, на каждый удар Ирана США наносят 20 ответных.