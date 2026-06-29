Родители детей из Дворца пионеров обратились к Путину из-за закрытия кружков

В Екатеринбурге родители детей, которые посещали кружки во Дворце творчества детей (Дворец пионеров), записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, передает портал Е1. Они попросили главу страны вмешаться в ситуацию с закрытием кружков в связи с аварийным состоянием усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, в которой находится Дворец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным родителей, на кружки ходит более 3 тыс. детей, при этом многие из коллективов — ровесники Дворца. В образовательных целях здание усадьбы используется с 1937 года. «На сегодняшний день без указов, распоряжений и другой официальной информации директор городского дворца просит педагогов собрать все имущество и покинуть здание в срок до 20 июля. Нам не предоставили никаких документов, требующих немедленного освобождения помещения Дворца»,— говорится в видеообращении.

Родители также заявили о том, что на совместный запрос получили официальную информацию о том, что кружки распределят по разным образовательным учреждениям, школам в отдаленных от центра районах. Они считают, что из-за этого дети, которые учатся во вторую смену, не смогут посещать дополнительные занятия во второй половине дня, при этом коллективы распадутся. Родители также попросили президента не допустить изъятия здания у Дворца творчества.

Усадьбу Харитоновых-Расторгуевых власти Екатеринбурга решили закрыть для посещения детей из-за аварийного состояния — по словам мэра Алексея Орлова, состояние объекта создает угрозу безопасности его посетителям. В 2025 году прокуратура Октябрьского района направила иск в суд с понуждением Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), которое владеет усадьбой, выполнить «все обязательства по содержанию объекта». Ранее городские и областные власти не раз заявляли, что памятнику архитектуры требуется ремонт — глава Свердловской области Денис Паслер предлагал мэрии перестать платить за аренду усадьбы, чтобы АУИПИК пожелало передать ее в собственность города или региона из-за больших сумм на восстановление.

В феврале депутаты выступили за сохранение Дворца творчества детей, выразив позицию против переезда кружков на окраины. Кроме того, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой передать усадьбу в собственность Свердловской области или города.

Ирина Пичурина