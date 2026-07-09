Глава Кузбасса заявил о снижении «ажиотажного спроса» на бензин

Ажиотажный спрос на бензин в Кемеровской области пошел на спад. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По данным аналитики, на заправках Кузбасса за последние дни снижается объем продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95. Однако для дальнейшего улучшения ситуации важно подключить к работе все автозаправочные станции, включая независимые», — подчеркнул он.

По словам господина Середюка, сейчас топливо в регионе реализуется через АЗС федеральных сетей. Заправки небольших компаний не работают, на местах есть очереди. Для решения вопроса власти Кузбасса договорились с крупными заводами о поставках на независимые АЗС.

Илья Середюк уточнил, что «в настоящее время на подъезде к Кузбассу находятся десятки цистерн с горючим». Сейчас выгружается 42 железнодорожные цистерны, ожидает выгрузки еще 65, а 186 находятся в пути, уточнил губернатор.

«Параллельно мониторим цены. На крупных заправках они остаются стабильными, о случаях повышения сразу сообщаем в ФАС для принятия мер», — резюмировал он.

8 июля на заправках «Татнефти» в Кемеровской области появился бензин АИ-92, сообщил Илья Середюк. О поставках этого топлива договорились вчера на заседании штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. На прошлой неделе в Кузбассе разрешили заливать топливо в маленькие канистры.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу введены более чем в 30 регионах. Правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.