На АЗС в Кузбассе разрешили заливать топливо в маленькие канистры

Власти Кузбасса разрешили двум сетям АЗС продавать топливо в канистры в ограниченном объеме. О новых правилах рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

«На АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний "Газпромнефть" и ЛУКОЙЛ будет по следующей схеме: 40 л бензина на руки, из которых 10 л можно залить в канистру», — сообщил глава региона.

По его словам, также «для удобства и комфорта жителей сегодня начнут работу автоматические заправки». Автомобилистов призывают соблюдать правила: в бак можно заливать не более 40 л бензина или 80 л дизтоплива. В случае нарушения установленных нормативов «заправки самообслуживания принудительно снова закроют».

Проблемы со снабжением АЗС топливом в России начались в конце мая. Первым с дефицитом столкнулся Крым. — поставки топлива на полуостров задерживались из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». К этому моменту ограничения затронули несколько десятков регионов, включая столицу.

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