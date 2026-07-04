На АЗС в Кузбассе разрешили заливать топливо в маленькие канистры
Власти Кузбасса разрешили двум сетям АЗС продавать топливо в канистры в ограниченном объеме. О новых правилах рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
«На АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний "Газпромнефть" и ЛУКОЙЛ будет по следующей схеме: 40 л бензина на руки, из которых 10 л можно залить в канистру», — сообщил глава региона.
По его словам, также «для удобства и комфорта жителей сегодня начнут работу автоматические заправки». Автомобилистов призывают соблюдать правила: в бак можно заливать не более 40 л бензина или 80 л дизтоплива. В случае нарушения установленных нормативов «заправки самообслуживания принудительно снова закроют».
Проблемы со снабжением АЗС топливом в России начались в конце мая. Первым с дефицитом столкнулся Крым. — поставки топлива на полуостров задерживались из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». К этому моменту ограничения затронули несколько десятков регионов, включая столицу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бак о бок».
Введение ограничений на продажу топлива на АЗС, включая запрет на заливку в канистры, началось в России с конца мая 2026 года и охватило более 30 регионов. Первым эту меру ввел Крым, столкнувшийся с перебоями поставок из-за атак на трассу «Новороссия». В нескольких регионах, включая Адыгею, власти объясняли подобные меры необходимостью предотвратить ажиотажный спрос, хотя заявляли о наличии достаточных запасов топлива. Изначально в Крыму и Севастополе продажи бензина были ограничены до 20-30 литров и были введены запреты на заправку в канистры.
Согласно данным на конец сентября 2025 года, число АЗС, продающих бензин в России, сократилось на 2,6%, а на юге страны, включая Крым и Севастополь, это сокращение достигало 50%. Независимые АЗС наиболее сильно пострадали от этой ситуации, поскольку крупные нефтекомпании сконцентрировали поставки на собственных сетях. Вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита на отдельных АЗС, объясняя это изменениями в логистике, но подчеркивал, что внутренний рынок в целом обеспечен топливом.