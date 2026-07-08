На заправках в Кемеровской области появился бензин АИ-92
На заправках «Татнефти» в Кемеровской области появился бензин АИ-92, сообщил губернатор Илья Середюк. Он уточнил, что о поставках этого топлива договорились вчера на заседании штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. Господин Середюк добавил, что власти «продолжают помогать автомобилистам».
На прошлой неделе в Кузбассе разрешили заливать топливо в маленькие канистры.
Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. На этом фоне правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».
Проблема дефицита топлива в России, начавшаяся в конце мая, затронула многие регионы. Власти Крыма и Севастополя столкнулись с этой проблемой еще в августе 2025 года, а в сентябре нехватка АИ-92 и АИ-95 наблюдалась на большинстве заправок. В ответ на это были введены ограничения на продажу топлива (не более 30 литров в одни руки) и заморожены цены на месяц. Подобные меры, включая запрет на заправку в канистры, вводились и в других регионах, например, в Курганской области, чтобы предотвратить ажиотажный спрос.