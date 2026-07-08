На заправках в Кемеровской области появился бензин АИ-92

На заправках «Татнефти» в Кемеровской области появился бензин АИ-92, сообщил губернатор Илья Середюк. Он уточнил, что о поставках этого топлива договорились вчера на заседании штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. Господин Середюк добавил, что власти «продолжают помогать автомобилистам».

На прошлой неделе в Кузбассе разрешили заливать топливо в маленькие канистры.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. На этом фоне правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».