Иран объявил о приостановке переговоров с США

Тегеран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании конфликта с Вашингтоном, сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране. Причиной, по его словам, стали угрозы Дональда Трампа и несоблюдение американской стороной своих обязательств.

«Продолжая нарушать взятые на себя обязательства, США начали атаку на южные острова Ирана»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что Тегеран уже ответил на американские удары и будет продолжать защищаться и впредь. Кроме того, из-за нарушения обязательств США по Ормузскому проливу, проход судов через морской коридор будет контролировать Иран, заверил он.

США и Иран обменялись ударами в ночь на 8 июля. Источник Axios назвал американскую атаку самой масштабной за последнее время. Вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении условий договоренности, а США возобновили нефтяные санкции и отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. Режим прекращения огня, по словам Дональда Трампа, больше не действует, однако переговоры могут возобновиться.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. С того момента стороны несколько раз били по объектам друг друга, однако ни переговоры, ни режим прекращения огня до 8 июля не прекращались.