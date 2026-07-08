Иран объявил о приостановке переговоров с США
Тегеран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании конфликта с Вашингтоном, сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране. Причиной, по его словам, стали угрозы Дональда Трампа и несоблюдение американской стороной своих обязательств.
«Продолжая нарушать взятые на себя обязательства, США начали атаку на южные острова Ирана»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что Тегеран уже ответил на американские удары и будет продолжать защищаться и впредь. Кроме того, из-за нарушения обязательств США по Ормузскому проливу, проход судов через морской коридор будет контролировать Иран, заверил он.
США и Иран обменялись ударами в ночь на 8 июля. Источник Axios назвал американскую атаку самой масштабной за последнее время. Вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении условий договоренности, а США возобновили нефтяные санкции и отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. Режим прекращения огня, по словам Дональда Трампа, больше не действует, однако переговоры могут возобновиться.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. С того момента стороны несколько раз били по объектам друг друга, однако ни переговоры, ни режим прекращения огня до 8 июля не прекращались.
Иранские власти ранее заявляли о готовности пересмотреть оборонительную доктрину, если США нападут, угрожая нанести ущерб американским войскам и объектам в радиусе досягаемости, включая Ормузский пролив и корабли ВМС США. В ответ на это США стягивали силы на Ближний Восток, включая подразделения морской пехоты и воздушно-десантные дивизии, что иранская сторона трактовала как намерения Вашингтона провести наземную операцию.
Тегеран также угрожал закрытием Баб-эль-Мандебского пролива в случае эскалации. Иранские власти подчеркивают, что прекратят боевые действия только тогда, когда сами примут такое решение и будут выполнены их условия, считая запросы американской администрации чрезмерными. В марте 2026 года парламент Ирана поддержал блокировку Ормузского пролива, но окончательное решение по этому вопросу остается за Высшим советом национальной безопасности и духовным лидером Ирана.