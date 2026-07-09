Паслер не исключил альтернативу запуску трамвая в Среднеуральск и Березовский

Власти могут отказаться от планов по строительству трамвайных веток из Верхней Пышмы до Среднеуральска и из Екатеринбурга до Березовского в случае прогнозирования небольшого пассажиропотока, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» во время брифинга на полях международной промышленной выставки «Иннопром». Он не исключил, что для жителей городов-спутников столицы региона наиболее предпочтительным вариантом может оказаться не строительство трамвайной линии, а расширение автомобильных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

«Запустить ради того, чтобы запустить, если народ не будет ездить, это будет дорого. Сначала мы потратим деньги для того, чтобы запустить, а потом, чтобы это содержать. Если не будет сформирован и обеспечен соответствующий пассажиропоток, то мы просто создадим инфраструктуру, которая станет для людей дорогая, потом нам люди скажут, что для них это дорого и вообще не нужно»,— пояснил господин Паслер.

Ранее, 7 июля, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Николай Моргунов заявил, что трамвайные ветки до Среднеуральска и Березовского позволят «еще больше укрепить взаимосвязи внутри Екатеринбургской агломерации», однако не стал говорить о сроках реализации проектов. По словам источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, продление трамвайных веток до двух городов-спутников Екатеринбурга является «очень дальними планами». «В условиях сегодняшней экономической ситуации, это вопросы даже не пяти лет»,— подчеркнул собеседник.

В 2025 году о планах по строительству трамвайных веток высказались главы городов-спутников Екатеринбурга в интервью «Ъ-Урал». На тот момент мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что местные власти разрабатывают проектную документацию только части линии, которая пройдет на территории муниципалитета. «Больший объем работы остается за Екатеринбургом»,— отметил тогда градоначальник. Глава Среднеуральска Алексей Стасенок подчеркнул, что для города «более реалистичным вариантом» был бы запуск электрички до Екатеринбурга, чем строительство трамвайной ветки. «Когда ее построят, путь до Верхней Пышмы, затем до Уралмаша со всеми остановками будет существенно уступать по времени дороге на "Ласточке"»,— пояснил мэр.

Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве отметил, что по проекту трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским еще нет технико-экономического обоснования. «Оно необходимо, чтобы появилась проектная документация, а до нее еще далеко»,— добавил собеседник.

Он подчеркнул, что вариант по продлению трамвайной ветки из Верхней Пышмы до Среднеуральска является более приоритетным для властей, чем запуск электрички до города. «В Среднеуральске расположены железнодорожные пути необщего пользования, которые находятся у коммерческого лица. Он хотел их продать за 1 млрд руб., чтобы привести их в соответствие с требованиями к путям общего пользования, надо еще 1 млрд руб., чтобы этот участок электрифицировать — еще 1 млрд руб. Проще линию протянуть»,— заверил источник «Ъ-Урал».

Свердловские власти периодически сообщают о планах продлить трамвайные ветки до Березовского и Среднеуральска. В 2018 году строительство линии Екатеринбург — Березовский обсуждали на тот момент вице-мэр столицы региона Андрей Корюков (покинул должность в 2025 году) и Евгений Писцов (ушел в отставку апреле 2026-го). В 2024 году на тот момент губернатор Евгений Куйвашев (сложил полномочия в 2025-м), и.о. мэра Верхней Пышмы Марина Ряжкина и генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов подписали соглашение о намерениях по развитию транспортной системы, которое предусматривало строительство 15 км трамвайных путей с перспективой «продления линии до Среднеуральска».

Василий Алексеев