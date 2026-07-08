Власти вновь заявили о планах запустить трамвай в Среднеуральск и Березовский

В правительстве Свердловской области рассматривают варианты по продлению трамвайных веток из Верхней Пышмы до Среднеуральска и из Екатеринбурга до Березовского, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Моргунов на полях международной промышленной выставки «Иннопром». Он подчеркнул, что проекты позволят «еще больше укрепить взаимосвязи внутри Екатеринбургской агломерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский — это уже не отдельные населенные пункты, а совместно функционирующая система. Стоит задача не просто строить дороги или обновлять подвижной состав, а реализовывать транспортные решения, которые прочно свяжут крупный город и города-спутники в общее пространство»,— отметил господин Моргунов.

Чиновник напомнил, что с момента открытия первого межмуниципального трамвайного маршрута в России (Екатеринбург — Верхняя Пышма) в 2022 году им воспользовались 7,5 млн пассажиров, при этом его потенциальная мощность оценивается в более чем 4 млн пассажиров в год. «На линии работают 11 современных низкопольных трамваем "Львенок" отечественного производства, оснащенных климат-контролем, USB-разъемами, валидаторами и удобным входом для всех категорий пассажиров»,— добавил замминистра.

Николай Моргунов подчеркнул, что трамвайные линии до городов-спутников Екатеринбурга сконцентрируют вокруг себя жилую застройку, объекты социальной инфраструктуры и рабочие места. «С учетом того, что интервал движения трамваев и расстояние между городами преодолевается в пределах получаса, люди выбирают данный вид транспорта для ежедневных поездок на работу. Так между городами формируется общий рынок труда, и это также влияет на жилищный спрос и выбор места жительства»,— отметил чиновник.

Господин Моргунов в ходе выступления не стал говорить о сроках реализации проектов. По словам источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, продление трамвайных веток до Среднеуральска и Березовского является «очень дальними планами». «В условиях сегодняшней экономической ситуации, это вопросы даже не пяти лет»,— подчеркнул собеседник.

В 2025 году о планах по строительству трамвайных веток высказались главы городов-спутников Екатеринбурга в интервью «Ъ-Урал». На тот момент мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что местные власти разрабатывают проектную документацию только части линии, которая пройдет на территории муниципалитета. «Больший объем работы остается за Екатеринбургом»,— отметил тогда градоначальник. Глава Среднеуральска Алексей Стасенок подчеркнул, что для города «более реалистичным вариантом» был бы запуск электрички до Екатеринбурга, чем строительство трамвайной ветки. «Когда ее построят, путь до Верхней Пышмы, затем до Уралмаша со всеми остановками будет существенно уступать по времени дороге на "Ласточке"»,— пояснил мэр.

Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве отметил, что по проекту трамвайной линии между Екатеринбургом и Березовским еще нет технико-экономического обоснования. «Оно необходимо, чтобы появилась проектная документация, а до нее еще далеко»,— добавил собеседник.

Он подчеркнул, что вариант по продлению трамвайной ветки из Верхней Пышмы до Среднеуральска является более приоритетным для властей, чем запуск электрички до города. «В Среднеуральске расположены железнодорожные пути необщего пользования, которые находятся у коммерческого лица. Он хотел их продать за 1 млрд руб., чтобы привести их в соответствие с требованиями к путям общего пользования, надо еще 1 млрд руб., чтобы этот участок электрифицировать — еще 1 млрд руб. Проще линию протянуть»,— заверил источник «Ъ-Урал».

Свердловские власти периодически сообщают о планах продлить трамвайные ветки до Березовского и Среднеуральска. В 2018 году строительство линии Екатеринбург — Березовский обсуждали на тот момент вице-мэр столицы региона Андрей Корюков (покинул должность в 2025 году) и Евгений Писцов (ушел в отставку апреле 2026-го). В 2024 году на тот момент губернатор Евгений Куйвашев (сложил полномочия в 2025-м), и.о. мэра Верхней Пышмы Марина Ряжкина и генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов подписали соглашение о намерениях по развитию транспортной системы, которое предусматривало строительство 15 км трамвайных путей с перспективой «продления линии до Среднеуральска».

Василий Алексеев