Паслер опроверг слова мэра Екатеринбурга о приостановке проекта наземного метро

Реализация проекта «наземного метро» по охвату железнодорожным пассажирским сообщением всего Екатеринбурга и его городов-спутников «идет», заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» во время брифинга на полях международной промышленной выставки «Иннопром». Ранее, 7 июля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в работе по созданию «наземного метро» возникла «небольшая пауза» из-за «объективных причин».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По наземному метро я немножко не знаю, может, у Алексея Валерьевича есть свои наработки, он не может жить исключительно в рамках моих задач и поручений»,— сказал господин Паслер.

Губернатор предположил, что мэр мог иметь ввиду отсутствие в собственности РЖД участков для строительства железных дорог к городам-спутникам Екатеринбурга. Глава региона подчеркнул, что на недавней встрече с бизнесменами договорился о возможной передаче частных дорог в собственность властей, чтобы запустить электричку в Среднеуральск, Березовский и Сысерть. «Коллеги занимались этим 10 лет, им не отдавали, но я договорился, и предприниматели готовы их передать нам, чтобы мы имели возможность на эту тему думать и вести переговоры»,— отметил Денис Паслер.

Впервые Свердловская железная дорога (СвЖД) представила концепцию «наземного метро» в Екатеринбурге в июле 2021 года, стоимость ее реализации тогда оценили в 66 млрд руб. Власти заявили о планах построить единое екатеринбургское центральное пассажирское кольцо (ЕЦПК) к 2035 году. Проект предусматривает создание двух маршрутов — Новокольцовского (31 км) и Юго-Западного (43 км), которые свяжут города Екатеринбургской агломерации. Аналитики сообщали, что к 2035 году пассажиропоток ЕЦПК может составить 67,2 млн пассажиров в год, а ежегодный объем инвестиций в капитал Свердловской области возрасти на 19,4%. В 2023 году стало известно, что стоимость реализации проекта увеличилась до 193 млрд руб.

В ноябре 2024 года власти Екатеринбурга сообщили, что проектирование станций наземного метро начнется в 2025 году. Глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин тогда признал, что работа по созданию объектов «движется не так быстро, как хотелось бы, но не останавливается». «Мы надеемся, что на следующий год начнется проектирование первых станций: "Новокольцовский", "Студенческая", "Экспо" с дальнейшим уходом к "Сима-ленду" и закольцовкой в Кольцово»,— заявил чиновник в 2024 году.

Василий Алексеев