Мэр Екатеринбурга заявил о приостановки реализации проекта наземного метро

В реализации проекта «наземного метро» по охвату железнодорожным пассажирским сообщением всего Екатеринбурга и его городов-спутников возникла «небольшая пауза» из-за «объективных причин», заявил мэр столицы Свердловской области Алексей Орлов на полях международной промышленной выставки «Иннопром». «Тем не менее, эту идею мы ни в коем случае не убираем в какой-то дальний ящик»,— заверил градоначальник, не став говорить о сроках возобновления работ по реализации проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Орлов отметил, что с момента подписания соглашения о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута (первого этапа «наземного метро») в 2022 году власти сделали «серьезные шаги». «Электричками пользуется огромное количество населения, не только Екатеринбурга, наших городов агломерации»,— пояснил мэр.

Впервые Свердловская железная дорога (СвЖД) представила концепцию «наземного метро» в Екатеринбурге в июле 2021 года, стоимость ее реализации тогда оценили в 66 млрд руб. Власти заявили о планах построить единое екатеринбургское центральное пассажирское кольцо (ЕЦПК) к 2035 году. Проект предусматривает создание двух маршрутов — Новокольцовского (31 км) и Юго-Западного (43 км), которые свяжут все 14 муниципалитетов Екатеринбургской агломерации. Аналитики сообщали, что к 2035 году пассажиропоток ЕЦПК может составить 67,2 млн пассажиров в год, а ежегодный объем инвестиций в капитал Свердловской области возрасти на 19,4%. В 2023 году стало известно, что стоимость реализации проекта увеличилась до 193 млрд руб.

В ноябре 2024 года власти Екатеринбурга сообщили, что проектирование станций наземного метро начнется в 2025 году. Глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин тогда признал, что работа по созданию объектов «движется не так быстро, как хотелось бы, но не останавливается». «Мы надеемся, что на следующий год начнется проектирование первых станций: "Новокольцовский", "Студенческая", "Экспо" с дальнейшим уходом к "Сима-ленду" и закольцовкой в Кольцово»,— заявил чиновник в 2024 году.

Василий Алексеев