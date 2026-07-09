Осколки снарядов попали в больницу в иранском Чабахаре

Осколки снарядов попали в больницу Имама Али в иранском портовом городе Чабахар после удара США, сообщает гостелерадио (IRIB). Взрывы также были слышны в городах Джаск, Конарак, а также на острове Бумуси.

По информации IRIB, из-за удара были отключены три линии электропередачи в Чабахаре, две из них уже восстановили. Целями ударов также стали два дока и вышка управления морским движением. Кроме того, были повреждены причал в комплексе Шахид Бехешти и полицейский участок.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал нанести новые удары по Ирану, после того, как объявил отмену перемирия. Причиной стал обстрел Корпусом стражей исламской революции (КСИР) судов в Ормузском проливе.

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