Осколки снарядов попали в больницу в иранском Чабахаре
Осколки снарядов попали в больницу Имама Али в иранском портовом городе Чабахар после удара США, сообщает гостелерадио (IRIB). Взрывы также были слышны в городах Джаск, Конарак, а также на острове Бумуси.
По информации IRIB, из-за удара были отключены три линии электропередачи в Чабахаре, две из них уже восстановили. Целями ударов также стали два дока и вышка управления морским движением. Кроме того, были повреждены причал в комплексе Шахид Бехешти и полицейский участок.
Накануне президент США Дональд Трамп приказал нанести новые удары по Ирану, после того, как объявил отмену перемирия. Причиной стал обстрел Корпусом стражей исламской революции (КСИР) судов в Ормузском проливе.
Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».
Удары США по иранскому портовому городу Чабахар, Джаску, Конараку и острову Бумуси произошли после нападения Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иранский Генштаб сообщил, что действия США были нарушением суверенитета Ирана и развязали руки «воинам ислама» для ответных мер. Вооруженные силы США заявили, что удары являются соразмерным ответом на неоправданную агрессию Ирана, который, по их данным, нарушил режим прекращения огня.
Ситуация на Ближнем Востоке остаётся крайне напряженной после военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. Иранские власти усиливают меры безопасности и готовятся к отражению возможных атак, в то время как США перебрасывают дополнительные силы в регион. Иран неоднократно угрожал ответными ударами по американским базам, а также перекрытием Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов в случае эскалации. На фоне этих событий США также поручили своим посольствам по всему миру пересмотреть меры безопасности из-за потенциальных рисков.