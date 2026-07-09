Тренером сборной Португалии хотят назначить наставника Роналду из «Аль-Насра»

Главным кандидатом на пост главного тренера национальной сборной Португалии остается Жорже Жезуш, сообщает ESPN со ссылкой на источники. Португальская футбольная федерация (FPF) планирует объявить о назначении нового тренера до конца недели.

По информации собеседников издания, 71-летний Жорже Жезуш — приоритетный кандидат для руководства командой вплоть до чемпионата мира 2030 года. В мае он покинул клуб Эр-Рияда «Аль-Наср» после того, как команда выиграла в финале чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В «Аль-Насре» Жезуш тренировал Криштиану Роналду и Жоау Феликса.

Жорже Жезуш до этого тренировал португальские клубы «Брага» и «Бенфику», лиссабонский «Спортинг», а также бразильский «Фламенго». Однако с национальными сборными тренер еще не работал.

Накануне главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покинул свой пост, который занимал с 2023 года. Ранее он подтверждал, что срок действия его контракта подошел к концу. По словам президента FPF Педру Проэнса, новым тренером станет «человек, который хорошо знает португальский футбол и разделяет победный менталитет федерации».

Португалия выбыла с ЧМ-2026 после матча против сборной Испании. Игра за выход в четвертьфинал закончилась со счетом 1:0. Это был последний матч форварда Криштиану Роналду на чемпионатах мира.