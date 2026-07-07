Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии по футболу

Роберто Мартинес объявил об уходе с должности главного тренера сборной Португалии по футболу. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции после матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду (слева) и Роберто Мартинес

Фото: Julio Cortez / AP Криштиану Роналду (слева) и Роберто Мартинес

Фото: Julio Cortez / AP

«Это правда, что это моя последняя игра у руля сборной Португалии, но я должен поблагодарить португальский народ. Это был невероятный повод для гордости. Я сохраню это воспоминание на всю жизнь. Я также хочу поблагодарить игроков за их работу»,— приводит слова специалиста газета O Jogo. Португальцы завершили выступление на чемпионате мира, проиграв испанцам в 1/8 финала со счетом 0:1.

Роберто Мартинес возглавлял команду с 2023 года. Под его руководством португальцы выиграли Лигу наций в 2025 году. Ранее испанец тренировал сборную Бельгии, которую привел к бронзовым медалям чемпионата мира 2018 года. На клубном уровне специалист возглавлял английские «Суонси Сити», «Уиган Атлетик» и «Эвертон».

Как сообщает газета A Bola, Роберто Мартинеса сменит Жорже Жезуш. По информации источника, по возвращении команды из США он проведет переговоры с Португальской федерацией футбола. В последние годы специалист тренировал саудовские «Ан-Наср» и «Аль-Хиляль».

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Таисия Орлова