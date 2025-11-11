Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Чемпионат мира-2026 станет для Криштиану Роналду последним в карьере

Нападающий сборной Португалии и саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Об этом он сказал на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

«Станет ли следующий чемпионат мира последним для меня? Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом»,— приводит слова футболиста испанская газета Mundo Deportivo. Португалец участвовал в мировом первенстве пять раз.

Чемпионат мира по футболу примут США, Мексика и Канада. Впервые в истории турнир пройдет с участием 48 сборных.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Ранее нападающий играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2016 году в составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы.

Таисия Орлова

Золотой мальчик Португалии

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

На фото: на телешоу Herman SIC

В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215)

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим
Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год
В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей

Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год

В 2020 году издание Forbes назвало Криштиану Роналду первым в истории футболистом — долларовым миллиардером

30 декабря 2022 года было объявлено о подписании контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии «Ан-Наср». СМИ сообщали, что зарплата футболиста составила €200 млн в год

Вместе с клубом выиграл Кубок арабских чемпионов в сезоне 2023/2024

Болельщики сборной Португалии с портретом Криштиану Роналду

На фото: на телешоу Herman SIC
Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)
В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей
«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

