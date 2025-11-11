Чемпионат мира-2026 станет для Криштиану Роналду последним в карьере

Нападающий сборной Португалии и саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. Об этом он сказал на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

«Станет ли следующий чемпионат мира последним для меня? Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом»,— приводит слова футболиста испанская газета Mundo Deportivo. Португалец участвовал в мировом первенстве пять раз.

Чемпионат мира по футболу примут США, Мексика и Канада. Впервые в истории турнир пройдет с участием 48 сборных.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Ранее нападающий играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2016 году в составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы.

Таисия Орлова