США снимут с Сирии статус спонсора терроризма после 45-дневной проверки
Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о решении исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Решение вступит в силу после 45-дневной проверки законодателей. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
«Снятие санкций с Сирии откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории сирийского народа. Стабильная, единая Сирия, живущая в мире с собой и своими соседями, принесет пользу не только региону, но и всему миру»,— указано в сообщении Госдепартамента.
Дональд Трамп пообещал исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма во время встречи с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа на саммите НАТО в Анкаре. Улучшение отношений между двумя странами началось после смены власти в Сирии в декабре 2024 года. В ноябре 2025-го США исключили Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка. Затем Вашингтон частично снял санкции в отношении Дамаска.
Решение США исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма последовало за серией шагов по нормализации отношений. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года, когда к управлению страной пришел президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, Вашингтон начал постепенно отменять санкции. В ноябре 2025 года США сняли санкции с Ахмеда аш-Шараа и частично ослабили ограничения в отношении Сирии, разрешив передачу американских товаров и технологий гражданского назначения. Вскоре после этого Совбез ООН также снял санкции с Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба по предложению США.
Эта политика администрации президента США Дональда Трампа является изменением подхода, так как американские санкции против Сирии действовали с 1979 года и были значительно ужесточены после начала гражданской войны в 2011 году. Спецпосланник президента США по Сирии Томас Баррак отметил, что Вашингтон больше не считает Дамаск государством-спонсором терроризма, так как этот вопрос "исчез с окончанием режима Асада". Целью отмены санкций заявлено предоставление Сирии "шанса на величие" после длительного периода конфликта и экономического давления. Ожидается, что снятие санкций способствует восстановлению экономики страны, привлечению инвестиций и улучшению условий жизни граждан.