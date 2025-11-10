США смягчили санкции против Сирии

США частично сняли санкции в отношении Сирии, следует из документа американского Минфина. В частности, Соединенные Штаты разрешила передачу сирийской стороне американских товаров и технологий гражданского назначения.

Большинство товаров из США, находящихся в списке подлежащих контролю, по-прежнему требует лицензии для передачи в Сирию. Действие «Закона Цезаря» о санкционном режиме в отношении Дамаска приостановлено на 180 дней. Исключение — сделки Сирии с Россией и Ираном. Вашингтон также сохранил санкции против бывшего президента Сирии Башара Асада и его соратников.

Цель смягчения санкций — стимулировать привлечение частного сектора США и иностранных партнеров к работе в Сирии. «Отмена санкций США поддержит усилия Сирии по восстановлению экономики, обеспечению процветания для всех ее граждан, включая этнические и религиозные меньшинства, и борьбе с терроризмом»,— отмечается в заявлении.

10 ноября президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает ABC News. 7 ноября США исключили Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба из санкционного списка. Аналогичное решение приняли Совбез ООН и Великобритания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вашингтон вьет гнездо в Дамаске».