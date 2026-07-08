Трамп пообещал лишить Сирию статуса спонсора терроризма
США могут исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма Госдепартамента. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с лидером переходного режима в Сирии Ахмедом аш-Шараа на саммите НАТО в Анкаре.
Дональд Трамп
Фото: Francisco Seco / AP
«Думаю, я так и сделаю. А почему бы и нет?» — сказал господин Трамп. По его словам, Ахмед аш-Шараа проделал отличную работу.
Ахмед аш-Шараа возглавлял одну из радикальных группировок, которая с 2011 года воевала с армией Сирии и была в оппозиции к ИГ (признана террористической и запрещена в России). По данным The New York Times, он с 2016 года тайно сотрудничал с США в борьбе против группировки. Стал президентом Сирии в декабре 2024 года после свержения Башара Асада.
В ноябре 2025 года Дональд Трамп принял господина аш-Шараа в Белом доме. Сирийский лидер после встречи объявил, что Вашингтон и Дамаск теперь союзники. В том же году США частично сняли санкции с Сирии, а через несколько месяцев объявили о завершении операции в стране и выводе войск.
Отношения между США и Сирией начали нормализовываться после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа в декабре 2024 года, когда был свергнут режим Башара Асада. До этого момента Госдепартамент США не имел дипломатического присутствия в Дамаске с 2012 года, а Сирия с 1979 года находилась в списке стран-спонсоров терроризма. США постепенно ослабляли санкции, введенные против Сирии, включая снятие ограничений с Ахмеда аш-Шараа лично, хотя еще в 2025 году за его голову была назначена награда в $10 млн, поскольку он считался лидером террористов и был исключен из этого списка только перед прибытием в Вашингтон. Частичная отмена санкций и вывод Сирии из списка стран-спонсоров терроризма являются частью политики Дональда Трампа, направленной на стабилизацию ситуации в регионе и формирование стратегического партнерства с новым правительством. От Дамаска ожидается продолжение борьбы с террористами, блокировка палестинских группировок и нормализация отношений с Израилем. В рамках сотрудничества Сирия присоединилась к международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). Несмотря на это, США не считают военное присутствие сторонников джихада в составе сирийской армии безопасным, что, наряду с передачей Дамаску ведущей роли в антитеррористических операциях, привело к выводу американского контингента из Сирии в феврале 2026 года.