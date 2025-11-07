США сняли санкции с президента Сирии
США исключили из санкционного списка президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа. Это следует из документа американского Минфина.
Ахмед аш-Шараа
Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters
Санкции также сняты с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Аналогичное решение приняли Совбез ООН и Великобритания. В Еврокомиссии сообщили, что ЕС исключит Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка в ближайшее время.
На 10 ноября запланирована встреча президента США Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа в Белом доме, пишет Reuters.
