США сняли санкции с президента Сирии

США исключили из санкционного списка президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа. Это следует из документа американского Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters Ахмед аш-Шараа

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Санкции также сняты с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Аналогичное решение приняли Совбез ООН и Великобритания. В Еврокомиссии сообщили, что ЕС исключит Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка в ближайшее время.

На 10 ноября запланирована встреча президента США Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа в Белом доме, пишет Reuters.

