Навроцкий заявил о сохранившихся разногласиях с Зеленским по поводу Волынской резни
Президент Польши Кароль Навроцкий во время саммита НАТО в Анкаре провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главам государств «не удалось решить исторические проблемы», заявил господин Навроцкий по итогам разговора.
Президент Польши Кароль Навроцкий
Фото: Yves Herman / Reuters
«Но мы и не шли на встречу с надеждой, что все вопросы будут урегулированы»,— сказал польский президент (цитата по PAP). «Благодарю президентов Польши и Украины за их напряженные усилия во время саммита НАТО в Анкаре по решению проблемы, которую они сами создали»,— написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.
Исторические разногласия между Польшей и Украиной обострился в конце мая из-за того, что Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии; признана экстремистской и запрещена в России). В ответ Кароль Навроцкий лишил президента Украины высшей государственной награды — ордена Белого орла. Президент Польши объяснил решение тем, что для поляков повстанческая армия остается структурой, виновной в преступлениях против мирных граждан в годы Второй мировой войны.
В 1943-1944 годах Украинская повстанческая армия (признана экстремистской и запрещена в России) устроила Волынскую резню — массовые убийства этнических поляков, проживавших на Западной Украине и территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины). Жертвами стали десятки тысяч поляков.
Подробнее о разногласиях — в материале «Ъ» «Призрак Волынской резни возвращается».
Разногласия между Польшей и Украиной по поводу Волынской резни обострились еще в 2015–2017 годах из-за героизации Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в России) и достигли новой критической точки между Киевом и Варшавой в конце мая, когда Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА» (признана экстремистской и запрещена в России). Сенат и Сейм Польши неоднократно призывали Украину признать вину за геноцид и провести эксгумацию тел жертв. Бывший президент Польши Анджей Дуда называл Волынскую резню «этнической чисткой» и указывал, что Владимир Зеленский в 2020 году заявлял, что исторические разногласия между странами остались в прошлом. При этом, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Кароль Навроцкий и другие польские политики считают, что Украина не должна вступить в Евросоюз и НАТО без решения «волынского вопроса» и эксгумации тел, ссылаясь на то, что «страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных союзов». В то же время Киев просил Варшаву разрешить эксгумацию и захоронение останков. Польский МИД, в свою очередь, в мае 2023 года призвал Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню, против чего выступил посол Украины в Польше Василь Зварич, назвав такой призыв неприемлемым.
Проблема Волынской резни также связана с конфликтом вокруг украинского зерна, из-за которого Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт. Президент Польши Кароль Навроцкий убежден, что Украина неблагодарна за помощь в конфликте с Россией, и считает, что власти Украины не относятся к Польше по-партнерски, а сам господин Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционных проблем. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что обострение отношений между Варшавой и Киевом может негативно сказаться на обеих странах. В 2025 году Украина впервые разрешила эксгумацию тел жертв Волынской резни. На фоне конфликта с Украиной рейтинг президента Польши Кароля Навроцкого вырос до рекордных 54,8%, став абсолютным рекордом для страны, что является мощным подспорьем для оппозиционной партии «Право и справедливость».