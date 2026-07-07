Призрак Волынской резни возвращается

Конфликт между Киевом и Варшавой на почве исторического диспута подходит к критической точке — отмечаемому в Польше 11 июля Дню памяти жертв Волынской резни. На Украине заявляют о готовящихся в соседней стране провокациях, а политические оппоненты в Польше солидаризируются в противостоянии Киеву. При этом, несмотря на растущую напряженность, стороны, похоже, еще способны на прагматизм: власти обеих стран не склонны отменять сделку — польские МиГ-29 в обмен на украинские БПЛА и технологии их применения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Разлад между Польшей и Украиной начался еще в конце мая на фоне присвоения украинским президентом Владимиром Зеленским почетного наименования «имени героев Украинской повстанческой армии» (УПА; признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений сил специальных операций ВСУ. В Польше УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ) считают причастной к событиям Волынской резни, унесшей в 1943–1945 годах жизни порядка 100 тыс. поляков. Ответом Варшавы стали отзыв у Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла — и целая серия взаимного возвращения политиками обеих стран государственных наград соседней страны. Этот процесс сопровождался активной перебранкой на уровне высшего руководства.

В начале июля стороны попытались наладить отношения: 3 числа в Варшаву с визитом прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига для переговоров со своим польским визави Радославом Сикорским.

По итогам встречи он рассказал, что привез в столицу «антикризисный пакет мер», направленный на восстановление двусторонних отношений. В него входили межмидовские консультации и встречи историков при поддержке «религиозных лидеров двух стран». Сибига заявил, что выбор названия для подразделения сил специальных операций ВСУ не несет в себе антипольского подтекста, и добавил, что «Украина уважает историю других и ожидает такого же подхода к нашей собственной истории и независимости от наших партнеров». Премьер-министр Польши Дональд Туск поприветствовал эти шаги, но отметил, что ждет реальных действий, намекая на отказ от героизации УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ).

В тот же день Туск, который до этого пытался дистанцироваться от спора между Зеленским и президентом Каролем Навроцким, все же встал на сторону своего политического оппонента. «Напряжение вызвало ненужное решение Зеленского. И теперь он должен найти способ это напряжение снизить»,— заявил польский премьер, призвавший польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля воздержаться от щедрых обещаний военной помощи Киеву.

Именно эта помощь и стала с того момента главным предметом обсуждения в Польше. Вице-спикер Сейма от правой коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак заявил, что Варшава уступила Украине свою очередь на закупку дефицитных ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot у США, хотя они были нужны самой Польше. Его слова подтвердили несколько высокопоставленных польских чиновников.

В итоге министру обороны страны Владиславу Косиняк-Камышу пришлось пообещать рассекретить информацию о всех вооружениях, переданных Украине с 2022 года. При этом он отверг утверждения о том, что Варшава уступила Киеву свою очередь на закупку американских вооружений, а заодно сообщил, что Польша и Украина по инициативе Киева все-таки вернулись к обсуждению сделки о передаче, по разным данным, от четырех до девяти истребителей МиГ-29 в обмен на украинские беспилотные технологии и сами БПЛА. При этом ранее агентство Reuters сообщало, что в Варшаве приняли решение об утилизации самолетов.

Единственная позитивная нота в отношениях двух стран за последние дни была перекрыта еще одной перепалкой политиков.

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого после того, как тот назвал Западную Украину «Малопольшей» (термин 1918–1939 годов, когда эти области входили в состав Польши). В ответ Богуцкий обрушился с сокрушительной речью на украинское руководство и вновь назвал Западную Украину «Малопольшей». «Я не враг Украины. Я враг бандеровщины, исторической лжи и попыток предать забвению жертв украинского шовинизма, лежащих в братских могилах»,— добавил он.

В Киеве объявили о том, что Варшава готовит провокации в День памяти жертв Волынской резни, 11 июля. Глава администрации президента Кирилл Буданов (внесен РФ в список террористов и экстремистов) предсказал, что пик эскалации между двумя странами еще впереди.

Вероника Вишнякова