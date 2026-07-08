Криптовалюта проходит тестирование

Крупнейшие банки в преддверии принятия закона о цифровой валюте начинают формировать соответствующую инфраструктуру. О начале тестовых торгов криптовалютой и планах создания цифрового депозитария заявил Альфа-банк. Планы внедрения криптосервисов имеют Сбербанк, ВТБ, Т-Банк. Самым сложным элементом является создание цифрового депозитария, обеспечивающего хранение и учет цифровых активов. Согласно законопроекту, его можно будет трансформировать из оператора информационных систем (ОИС), которые имеют крупнейшие кредитные организации. Остальным профучастникам придется пользоваться услугами внешних платформ или создавать такие структуры с нуля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Альфа-банк начал тестирование сервиса торгов криптовалютой в приложении «Альфа-Инвестиции». Как пояснили в банке, сейчас участниками торгов являются не так много инвесторов, а полноценные операции начнутся до конца 2026 года, после вступления в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах» и соответствующих нормативных актов Банка России. Ранее о планах подключить клиентов к торгам криптовалютой объявляли и другие кредитные организации — Т-Банк, ВТБ, Сбербанк.

Изначально закон «О цифровой валюте…» должен был вступить в силу с 1 июля, однако позднее срок был перенесен на 1 сентября. Предполагается, что все операции с криптовалютами будет разрешено проводить только через лицензированных посредников, которые должны состоять в реестре ЦБ и быть подключенными к лицензированным организаторам торгов. Для хранения и учета цифровых активов будут использоваться цифровые депозитарии, поднадзорные Банку России.

Эксперты отмечают, что на развитых крипторынках торговля через классических брокеров возможна при условии партнерства профучастника с профильным кастодианом.

Как заявили в инвесткомпании «Цифра брокер», на данный момент при выстраивании необходимой инфраструктуры самым сложным этапом является создание цифрового депозитария. Управляющий консалтингового агентства Parallax Михаил Успенский считает, что эта задача может быть решена за счет трансформации операторов информационных систем (ОИС) в цифровые депозитарии.

«Согласно планируемым изменениям в регулировании, лицензия оператора информационной системы в уведомительном порядке станет основанием для получения статуса цифрового депозитария»,— пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

На данный момент в реестре ЦБ состоит 24 организации, собственные ОИС имеют Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ и ряд других. В Альфа-банке заявили, что планируют к концу года завершить формирование цифрового депозитария и инфраструктуры для обмена криптовалюты на рубли.

Для тех брокеров, которые не имеют собственных операторов ЦФА, создание депозитария будет более сложным. Как отметил заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, «есть несколько компаний, которые приступили к разработке цифрового депозитария, этим занимаются не только представители брокеров», но и специализированные депозитарии, которые обслуживают ПИФы.

По оценке Дмитрия Леснова, выстраивание инфраструктуры для работы депозитария может обойтись профучастнику в несколько сотен миллионов рублей.

При этом интеграция цифровых активов в приложения брокеров в составе банковских групп будет удобна инвестору за счет появления «единого окна для управления смешанным портфелем и прозрачного налогового администрирования», отмечает директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

Вместе с тем у российских участников пока будет довольно ограниченный выбор контрагентов. «Перенаправлять клиентов на иностранные биржи или к зарубежным посредникам — значит сознательно подвергать их повышенным рискам»,— указывает Андрей Яцков. Однако замыкание крипторынка внутри российского контура опасно, так как в период резкого колебания котировок на рынке может не хватать ликвидности, отмечает один из собеседников “Ъ” на финансовом рынке.

Андрей Ковалев, Ксения Дементьева