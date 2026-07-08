Альфа-банк намерен создать собственный депозитарий для криптовалюты
После принятия закона о регулировании Альфа-банк планирует запустить собственный цифровой депозитарий и предложить клиентам услуги, связанные с криптовалютой. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал операционный директор КИБ банка Дмитрий Витман.
По словам господина Витмана, развитие рынка цифровых валют в России не будет мгновенным. Сначала система будет работать на связке российской и иностранной инфраструктуры. Появления ликвидности и значимых объектов, считает он, следует ожидать не раньше конца 2027 года.
«Нам нужно привлекать инвесторов в свою инфраструктуру, поэтому нужно создавать продукты, которые могли бы конкурировать на глобальном уровне»,— заявил директор КИБ Альфа-банка. Для этого кредитная организация намерена создать российские инвестиционные инструменты в открытых блокчейнах.
Ранее о планах создания собственного цифрового депозитария говорили в «Т-Технологиях», ВТБ и Сбербанке. Совершать сделки с криптовалютой также будет возможно через брокера «Т-Инвестиции», в приложениях «Сбер» и «СберИнвестиции».
Закон о регулировании оборота криптовалют в России прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. Вступить в силу он должен был 1 июля, но теперь заработает в сентябре. Основное нововведение — это доступ к покупке цифровых валют через лицензированных посредников (обменники из реестра Центробанка, брокеров и доверительных управляющих).
Альфа-банк ранее активно занимался развитием цифровых финансовых активов (ЦФА) в России, являясь одним из четырех первых операторов информационных систем, получивших право на их выпуск. Банк неоднократно отмечался как технологический лидер на рынке ЦФА, и его платформа «А-Токен» признана ключевым инструментом для инвесторов. Уже в 2025 году на платформе «А-Токен» было зафиксировано свыше 1,4 тыс. выпусков ЦФА на общую сумму 630 млрд руб., что составляло 50% всего объема ЦФА в стране.
Регулирование криптовалютного рынка в России находится на стадии формирования. В конце февраля 2026 года Центробанк и Минфин согласовали законопроект о регулировании крипторынка, который предусматривает, что сделки с цифровой валютой могут проводить только лицензированные участники: биржи, брокеры и обменники. При этом криптовалюта не будет считаться средством платежа внутри страны, и для обмена валюты на фиат инвесторы смогут использовать криптообменники, а площадки с месячным оборотом более 3,5 млн руб. должны будут регистрироваться в специальном реестре.
Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», принятый Госдумой в апреле 2026 года, также предусматривает ужесточение требований к операторам информационных систем (ОИС) в части защиты хранения активов и противодействия легализации доходов. При этом цифровые депозитарии, которые станут единым центром учёта для всех ЦФА, должны будут иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств на территории страны и выстроить систему резервного копирования данных. Банк России будет вести реестр таких организаций и устанавливать требования к минимальному размеру их капитала.
Майнинг цифровой валюты в России легализован с ноября 2024 года, и к 2026 году Банк России будет получать сведения о деятельности майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. В то же время, ЦБ и ранее высказывал позицию о высокорискованном характере криптовалют, рекомендуя финансовым организациям минимизировать участие в операциях с ними, в том числе косвенно через рекламу.