Альфа-банк намерен создать собственный депозитарий для криптовалюты

После принятия закона о регулировании Альфа-банк планирует запустить собственный цифровой депозитарий и предложить клиентам услуги, связанные с криптовалютой. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал операционный директор КИБ банка Дмитрий Витман.

По словам господина Витмана, развитие рынка цифровых валют в России не будет мгновенным. Сначала система будет работать на связке российской и иностранной инфраструктуры. Появления ликвидности и значимых объектов, считает он, следует ожидать не раньше конца 2027 года.

«Нам нужно привлекать инвесторов в свою инфраструктуру, поэтому нужно создавать продукты, которые могли бы конкурировать на глобальном уровне»,— заявил директор КИБ Альфа-банка. Для этого кредитная организация намерена создать российские инвестиционные инструменты в открытых блокчейнах.

Ранее о планах создания собственного цифрового депозитария говорили в «Т-Технологиях», ВТБ и Сбербанке. Совершать сделки с криптовалютой также будет возможно через брокера «Т-Инвестиции», в приложениях «Сбер» и «СберИнвестиции».

Закон о регулировании оборота криптовалют в России прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. Вступить в силу он должен был 1 июля, но теперь заработает в сентябре. Основное нововведение — это доступ к покупке цифровых валют через лицензированных посредников (обменники из реестра Центробанка, брокеров и доверительных управляющих).