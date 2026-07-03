Крипте ищут точку входа

Из-за большого объема предложений и поправок к законопроекту о цифровых валютах его обсуждение во втором и в третьем чтении было перенесено на конец июля, хотя первоначально планировалось, что закон вступит в силу уже с начала этого месяца. Законодателям было необходимо соблюсти баланс между прозрачностью рынка и безопасностью участников торгов в условиях санкционных ограничений. Если документ будет принят, то он может вступить в силу в сентябре 2026 года. Но даже в этом случае закон потребует последующих доработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» может вступить в силу 1 сентября 2026 года. Его рассмотрение в Госдуме было перенесено из-за большого объема поправок, поступивших законодателям, сообщили собеседники “Ъ”, знакомые с ходом разработки законопроекта. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вступление в силу законопроекта откладывается на начало осени «из-за затянувшихся согласований с ведомствами». Изначально вступление в силу законопроекта было намечено на 1 июля 2026 года, однако к этому времени он еще не прошел второе чтение. Теперь, как заявил “Ъ” господин Аксаков, на второе и третье чтение законопроект «ориентировочно планируется вынести 21 июля». Одобрение Советом федерации и подписание законопроекта президентом займет еще около двух недель.

Законопроект был внесен в Госдуму весной 2026 года. Документ предполагает жесткое регулирование крипторынка (см. “Ъ” от 1 апреля): все операции с цифровой валютой разрешено проводить только через лицензированных посредников — брокеров, управляющих и криптообменники. Они должны состоять в реестре ЦБ и быть подключенными к лицензированным организаторам торгов. Для хранения и учета цифровых активов будут использоваться цифровые депозитарии, поднадзорные Банку России.

По словам члена экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаила Успенского, дискуссии вызвали обсуждение возможности вывода криптовалюты из российского цифрового депозитария на децентрализованные Web3-кошельки. Изначально российский контур предполагал только кастодиальное хранение криптовалюты, при котором приватные ключи от кошельков хранятся у цифрового депозитария, а доступ инвестора к ним ограничен. Теперь предполагается, что «инвесторы смогут выводить на некастодиальные кошельки активы объемом до 100 тыс. руб.», поясняет господин Успенский.

Одним из ключевых вопросов для законодателей стал «детально проработать регулирования трансграничных расчетов», при этом необходимо было и пресечь возможное использование цифровой валюты в преступных операциях, отмечает Анатолий Аксаков. «Отдельной критически важной задачей стала и защита средств граждан как от рисков потерять активы на сверхволатильном рынке, так и от действий мошенников»,— указал он.

Значительные усилия потребовались для обеспечения безопасности активов российских инвесторов. В том числе с учетом того, что два года назад Минфин США ввел санкции против 19 российских операторов ЦФА, включая «Атомайз», «Лайтхаус» и «Мастерчейн». Как указывает собеседник “Ъ” на финансовом рынке, появление цифрового депозитария приведет к появлению «окрашенной» криптовалюты, которую смогут отследить западные регуляторы, если она выйдет за периметр российского рынка.

Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ, в интервью Радио РБК 9 апреля 2026 года: «Мы хотим из серой зоны, из нерегулируемого сегмента вычленить обращение криптовалют».

Даже в случае вступления закона в силу осенью 2026 года потребуется время для проработки деталей. «Часть регуляций передается на уровень нормативных актов ЦБ, которые будут публиковаться уже после вступления закона в силу»,— указывает господин Успенский. Регулятор собирается разработать законодательные акты к октябрю, заявил на финконгрессе первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Если все пойдет по плану, тогда где-то к началу ноября все это может уже быть принято, опубликовано, и на основе этого можно будет начинать операции»,— отметил он.

Вместе с тем российские профучастники уже начали создавать необходимую инфраструктуру. В мае предправления Московской биржи Виктор Жидков заявил, что площадка «настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой». В начале июня группа «Т-Технологии» заявила, что рассчитывает создать первый в России цифровой депозитарий, а брокер «ВТБ Мои инвестиции» заявил, что намерен предоставить клиентам возможность покупать криптовалюту.

Андрей Ковалев