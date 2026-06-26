Последний из крупнейших

ВТБ (MOEX: VTBR) последним из крупнейших банков вошел в реестр операторов информационных систем, которые имеют право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). В этом качестве уже работает его брокерская компания, которая размещает немногочисленные инструменты самого банка. Эксперты связывают интерес к этому сегменту с изменениями в регулировании и повышении его значимости. Тем более что у банка больше ресурсов для выполнения новых требований, в том числе на создание и поддержку необходимой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

25 июня Банк России включил ВТБ в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. В банке заявили, что лицензия получена в рамках развития инфраструктуры для работы с ЦФА в группе ВТБ. Вместе с тем с конца 2024 года в реестре числится входящая в группу брокерская компания «ВТБ Капитал Трейдинг» (см. “Ъ” от 12 декабря 2024 года). Исходя из данных, размещенных на сайте брокера, за полтора года он организовал менее двух десятков размещений ЦФА, причем большая часть из них пришлась на ВТБ. Между тем, по оценке Cbonds, в 2025 году количество размещений ЦФА, проведенных через Альфа-банк, превысило 900 шт., через «Атомайз» (входит в группу «Т-Технологии») — 262 шт.

В настоящее время в реестр ОИС входят 24 организации, четверть из которых являются банками. Среди них Сбербанк, Альфа-банк, ПСБ (через ООО «Токены»), Газпромбанк, Т-Банк. Неделю назад в реестр вошел Озон-банк. По данным ЦБ, в 2025 году объем размещения ЦФА превысил 1,65 трлн руб., а в первом квартале 2026 года объем составил уже 1,14 трлн руб.

Как указывают участники рынка, создание второго ОИС может быть продиктовано необходимостью адаптироваться к планируемым изменениям в регулировании рынка. Как указывает управляющий консалтинговым агентством Parallax Михаил Успенский, технологически у банка больше ресурсов, чтобы исполнить функции, которые будущее законодательство возлагает на цифровые депозитарии. «ОИСам придется трансформироваться в цифровые депозитарии, во многих операторах кипит работа по разработке и внедрению дополнительной инфраструктуры: модулей кастодиальных криптокошельков, способов открытия внешних блокчейн-кошельков и других элементов инфраструктуры»,— указывает господин Успенский.

В апреле 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», согласно которому работа с ЦФА будет в значительной степени копировать классический рынок ценных бумаг (см. “Ъ” от 1 апреля). За ОИС остается функция операторов размещения, тогда как учет и хранение выпущенных цифровых прав перейдет к цифровым депозитариям — новому институту, который становится единым центром учета для всех ЦФА. Торговля цифровыми правами будет осуществляться через брокеров, подключенных к организатору торговли.

Участники рынка не исключат, что после вступления закона в силу правила получения лицензии ОИС могут значительно усложниться. «Новые решения законодателей или целесообразность бизнеса могут потребовать разделить функции депозитария и цифрового брокера, поэтому обзавестись "про запас" лицензиями ОИС логично для будущих бизнес-процессов с учетом возможных требований регулятора»,— отмечает сооснователь «Атомайза» Владимир Горгадзе. В частности, в отношении ОИС будут ужесточены требования по защите хранения активов и в вопросе соответствия требованиям по противодействию легализации доходов, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Головной структуре будет легче удовлетворять эти требования, чем "дочке" из-за более высоких затрат на комплаенс»,— объясняет эксперт.

Как отмечают участники рынка, с учетом того что инфраструктура рынка претерпевает значительные изменения, в ближайшее время могут появиться новые операторы информационных систем. Однако такой процесс требует выстраивания сложной инфраструктуры, особенно в вопросах безопасности активов инвесторов. «Нюанс заключается в том, что депозитарий должен иметь возможность сохранить контроль над внешним web3-кошельком клиента, а технологически это может быть реализовано только через удержание депозитарием части секретной сид-фразы пользователя»,— отмечает господин Успенский.

Андрей Ковалев