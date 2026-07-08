Иран пообещал защищать свои интересы после возобновления ударов США

Власти Ирана обвинили США в нарушении пятого пункта меморандума о свободном судоходстве в Ормузском проливе. Иран будет добиваться защиты суверенитета и национальных интересов, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir

США «фактически нарушили соглашение своими односторонними действиями и агрессивными выпадами против Ирана», написал господин Багаи в соцсети Х.

Перемирие США и Ирана было нарушено 7 июля. Сначала в Ормузском проливе были атакованы два танкера. Катар и Саудовская Аравия обвинили в нападении Иран. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня, и американские военнослужащие нанесли серию ударов по Ирану.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».