Элитный рынок делает выводы

К концу года рынок элитного жилья в Петербурге может пополнится 500 лотами, подсчитали аналитики NF Group. Сейчас в экспозиции находится 590 квартир и апартаментов, объем предложения постепенно восстанавливается после трехлетнего снижения. Из четырех проектов, заявленных к выводу на рынок в этом году, за прошедшее полугодие стартовал только один. В ожидании нового качественного предложения спрос остается сдержанным, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам первых шести месяцев 2026 года объем предложения элитного жилья по количеству лотов увеличился на 20% по сравнению с концом 2025 года и на 17% год к году. По площади количество квартир и апартаментов высокого класса изменилось незначительно: с 64 тыс. кв. м в январе — июне прошлого года до 66 тыс. кв. м за шесть месяцев текущего года.

В прошлом году на рынок было выведено два элитных объекта. В 2026 году ожидался старт четырех проектов, но за прошедшее полугодие в продажу поступил только один. Если начнется реализация всех заявленных проектов, то предложение пополнится 500 новыми лотами, рассказала Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.

В январе — июне аналитики фиксируют рекордно высокий уровень средневзвешенной цены предложения — 960 тыс. рублей за кв. м. Это на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 7% — за полугодие. В сегменте делюкс средневзвешенная цена «квадрата» за год увеличилась на 5%, до 1,28 млн рублей, а в премиум-классе — на 12%, до 762 тыс. Средняя стоимость лота достигала 107 млн рублей.

По оценке госпожи Ханбековой, покупатели очень дорогой недвижимости с начала года заняли выжидательную позицию. Объем спроса в январе — июне находится на уровне 14 тыс. кв. м против 16 тыс. кв. м в первом полугодии 2025 года. При этом средний бюджет сделки за год вырос на 15%, до 82 млн рублей, а средняя площадь снизилась на 11%, до 99 кв. м.

Директор по продажам Fizika Development Полина Стрих сообщила, что по итогам первого полугодия объем реализованных квартир в проектах компании составил почти 1,5 млрд рублей. Средневзвешенная стоимость квадратного метра за этот период выросла на 18%. Прирост среднего чека сделки превысил 30%. «Это свидетельствует о том, что сегодня основную активность формируют именно покупатели, приобретающие жилье для собственного проживания в центре Петербурга, а не инвесторы. В пользу этого говорит и увеличение средней площади приобретаемой квартиры — за полугодие в нашей компании она выросла на 14%, до 54 кв. м»,— делится данными игрок рынка.

Вера Голубева, бизнес-партнер TrendAgent Санкт-Петербург, говорит, что сдержанность спроса определяется не только осторожностью покупателей, но и отсутствием подходящих лотов. «Предварительно можно говорить о сохранении "рынка продавца": выбор остается ограниченным, а покупатель концентрируется на готовых и близких к вводу объектах»,— обозначает ситуацию на рынке эксперт.

Цены в элитном сегменте даже при неровном спросе поддерживают дефицит качественного предложения в хороших локациях, особенно в историческом центре, где его мало по определению, констатирует Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино».

Директор центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group) Максим Ефанов отмечает, что элитная недвижимость в Петербурге остается особым сегментом рынка. Возможностей для строительства новых проектов в историческом центре становится все меньше, поэтому новые предложения появляются преимущественно на территориях редевелопмента или в формате камерных клубных домов. «Но интерес покупателей к таким объектам сохраняется: для многих элитная недвижимость остается не только комфортным местом для жизни, но и способом сохранения капитала. В условиях ограниченного предложения качественные проекты в престижных локациях продолжают пользоваться высоким спросом»,— заключает эксперт.

Александра Тен