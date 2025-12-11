Куда уж выше

В следующем году на рынок элитной жилой недвижимости выйдет четыре проекта в общей сложности примерно на 900 лотов, подсчитали аналитики NF Group. Это будет рекордный вывод нового предложения за последние несколько лет. По итогам 2025 года объем спроса в данном сегменте может составить 40 тыс. кв. м (400 лотов), что на 42% меньше по площади и на 26% по количеству сделок, чем в 2024 году. Несмотря на дефицит предложения и заявленные старты продаж, участники рынка не ждут ажиотажного спроса на новые проекты, так как покупатели дорогой недвижимости предпочитают совершать покупку на высокой стадии готовности объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галерная улица, 20-22

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Галерная улица, 20-22

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О готовящихся стартах новых проектов, вчера 10 декабря, рассказала директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова. Речь идет о следующих проектах: ЖК «Евгеньевский» девелопера Formula City; дом компании «Еврострой» на набережной реки Фонтанки,130; ЖК Fizika Development на Галерной улице и проект «Группы ЛСР» на месте бывшего завода «Ливиз» на Синопской набережной. Все застройщики подтвердили изданию планы по выводу на рынок перечисленных проектов в 2026 году.

Делюкс-квартал «Евгеньевский» реализуется в центре Петербурга на территории между проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также двумя историческими садами. Проект предполагает приспособление памятника регионального значения «Мытный двор». Ранее заявлялось, что на участке застройки в 2,5 га будет построено 260 «коллекционных резиденций».

Элитный клубный дом «Фонтанка 130» возводится рядом с Троицким собором. В доме планируется построить 110 квартир. Объект на Галерной улице, 20–22, компания Fizika Development приобрела у «Евростроя» в 2023 году, детали проекта пока не раскрываются, но проект также предполагает приспособление старинного доходного дома, признанного региональным памятником.

Проект ЛСР на Синопской набережной, 56–58, реализуется на месте бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз». Как сообщали СМИ со ссылкой на представителей компании, всего в ЖК будет построено 54 тыс. кв. м недвижимости, из них 44 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в проекте планировалось 3,7 тыс. кв. м апартаментов.

В уходящем году на элитном первичном рынке предложение пополнилось 24,8 тыс. кв. м (294 лота). Однако несмотря на это, к концу года ожидается снижение объема предложения на 18% по площади и на 15% по количеству лотов относительно конца 2024 года, до 61 тыс. кв. м, или 500 квартир и апартаментов, предполагают эксперты NF Group.

По предварительной оценке компании, средневзвешенная цена предложения по итогам года может достичь 960 тыс. рублей за квадратный метр, или 116 млн за лот, что на 21% больше прошлогоднего показателя. «Ценовая динамика в течение года была неоднородной: в первом полугодии, на фоне выраженного дефицита предложения, показатель прибавил 18%, тогда как во второй половине 2025 года темп роста замедлился до 3% после вывода значительного объема новых лотов по цене ниже среднерыночной»,— отметила Алия Ханбекова.

По ее прогнозу, восполнение дефицита предложения при условии доступности гибких инструментов оплаты — в первую очередь рассрочек — может приблизить количество сделок в 2026 году к значениям рекордного 2024 года. Тогда спрос достиг 69 тыс. кв. м и 530 проданных лотов. Еще одним драйвером покупательской активности, по мнению госпожи Ханбековой, станет прогнозируемое снижение ключевой ставки.

Управляющий партнер агентства недвижимости «Мир квартир — Элит» («МК-Элит») Антон Федоров сказал «Ъ Северо-Запад», что в спросе на готовящиеся проекты 2026 года многое будет зависеть от маркетинговой стратегии застройщиков. «Кто лучше заявляет о проекте, у того и лучше идут продажи»,— пояснил участник рынка. Он отметил, что самыми ожидаемыми из упомянутых четырех проектов являются «Евгеньевский» и «Фонтанка 130».

«Наверное, это связано опять-таки с тем, что о них больше всего говорят и они больше остальных готовы к выводу,— рассуждает господин Федоров.— Об объекте на Галерной вообще мало информации. Что касается проекта ЛСР, у этого девелопера большая собственная аудитория постоянных клиентов. С учетом того, что компания давно не выводила на рынок дорогие проекты, думаю, что и у объекта на Синопской уже есть свои интересанты».

Самыми дорогими из заявленных в следующем году проектов эксперт «МК-Элит» также считает квартал «Евгеньевский» и клубный дом на Фонтанке. В первом случае стоимость жилья может составить от 700 тыс. до 1,5 млн рублей за квадратный метр. В проекте у Троицкого собора цены могут начаться от миллиона за «квадрат» и до 1,1 млн рублей в квартирах на верхних этажах с террасами. На вопрос, насколько быстро будет поглощено рынком готовящееся предложение, господин Федоров ответил, что он не ожидает слишком активного спроса на старте продаж. «Сейчас есть такая тенденция, что в момент вывода проектов квартиры в высоких сегментах активно покупаются, а затем наступает некоторое затишье в продажах, но если мы говорим именно про элитный класс, то здесь больше покупают готовые объекты»,— предупреждает игрок рынка.

По его наблюдениям, миллион рублей за квадратный метр сегодня уже никого не удивляет. «Рынок элитной недвижимости в настоящее время чувствует себя прекрасно. Текущий и прошлый годы стали для нас рекордными по количеству сделок с чеком более 100 млн»,— подтвердил управляющий партнер «МК-Элит». По его мнению, в следующем году основные тренды 2025 года сохранятся.

Александра Тен