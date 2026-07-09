Эрмитаж разведет посетителей по тарифам

Государственный Эрмитаж с 14 июля 2026 года начинает тестировать новую билетную систему для Главного музейного комплекса. Стоимость входа будет зависеть от времени посещения: дневные билеты станут дороже вечерних. В музее объясняют изменения необходимостью перераспределить поток посетителей, основная часть которого сейчас приходится на первую половину дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы Эрмитажа, около 80% гостей музейного комплекса приходят с 11:00 до 16:00. В высокий летний сезон посещаемость увеличивается в 2,5–3 раза, а дневной поток может достигать 25 тыс. человек. В музее указывают, что концентрация посетителей в одни и те же часы создает нагрузку на входные зоны, гардеробы, климатическое оборудование, службы безопасности, смотрителей и музейные пространства. Регулирование потока в Эрмитаже называют вопросом не только комфорта, но и безопасности посетителей, экспонатов и инфраструктуры.

Новая система предусматривает три уровня цен. По вторникам, пятницам и субботам билет на сеансы с 11:00 будет стоить 1200 рублей, с 16:00 — 700 рублей, с 18:00 — 500 рублей. По средам, четвергам и воскресеньям билет на сеансы с 11:00 также будет стоить 1200 рублей, а с 16:00 — 700 рублей. Таким образом, вечерние сеансы будут дешевле дневных в 1,7–2,4 раза. Льготные категории новая система не затрагивает.

В минувшем сезоне музей в течение четырех месяцев уже продавал вечерние билеты по сниженной цене, рассчитывая перераспределить посещаемость по примеру ряда московских музеев. Однако, как сообщили в Эрмитаже, в Петербурге этот механизм не дал нужного эффекта. Большинство посетителей по-прежнему выбирали дневные сеансы, а доля гостей в последние часы работы иногда составляла всего 1,8%, подсчитали в музее. При этом инфраструктура (от электричества и климатического оборудования до охраны, смотрителей, кассиров и администраторов) работала в полном объеме.

Теперь музей делает ценовой шаг более заметным. Если раньше вечерний билет стоил 500 рублей при базовой цене 700 рублей, то теперь дневной билет в Главный музейный комплекс будет стоить 1200 рублей, а вечерний — 700 или 500 рублей. В Эрмитаже считают, что только существенная разница в тарифах может повлиять на выбор времени визита и разгрузить самые востребованные часы.

При этом, настаивают в пресс-службе Эрмитажа, речь не идет о временной летней акции. В музее указывают, что после высокого сезона музей будет изучать посещаемость и не исключает корректировки по сеансам. Однако сам принцип разных цен на сеансы в Главный музейный комплекс должен сохраниться, поскольку пиковая нагрузка приходится на ограниченный период дня круглый год.

На вопрос о том, почему музей не выбирает запуск людей по сеансам, в Эрмитаже заверяют, что считают такой вариант технически невозможным для большого музейного комплекса — посетитель может находиться далеко от выхода или проводить больше времени в отдельных залах. Кроме того, по статистике музея, большинство гостей даже крупного музея проводят в залах в среднем около двух часов, поэтому вечерний сеанс не рассматривается как возможность быстро осмотреть весь Эрмитаж, а, скорее, как вариант для тех, кто приходит не впервые, хочет посетить конкретные залы или временные выставки.

Предполагается, что новая система может перераспределить поток не только внутри дня, но и между музейными комплексами на Дворцовой площади. По прежней единой цене остается доступен Главный штаб, где размещены коллекции искусства XIX века и произведения импрессионистов. Фактически часть посетителей, для которых дневной билет в Главный музейный комплекс станет слишком дорогим, музей может подтолкнуть к выбору Главного штаба вместо Зимнего дворца.

Предыдущий этап изменения билетной политики начался в декабре 2025 года. Тогда базовая стоимость разового билета в Главный музейный комплекс и Главный штаб выросла с 500 до 700 рублей, но для ряда вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам сохранилась цена 500 рублей. В Эрмитаже подчеркивали, что социальные программы и льготы сохраняются, около четверти посетителей приходили бесплатно, еще около 10% — по льготным билетам.

В Русском музее вход осуществляется по сеансам, количество билетов на каждый сеанс ограничено, музей объясняет это пропускной способностью, комфортом и предельной нагрузкой на залы. В Эрмитаже сеансы, разные входы и баланс продаж через сайт и кассы также уже использовались как элементы регулирования посещаемости. Более редкой практикой для России остается именно постоянное разведение цены по времени визита для главного музейного комплекса. В Петербурге близкие механизмы применялись точечно. Например, Русский музей в январе 2026 года вводил специальные цены на вечерние сеансы выставки «Архип Куинджи. Иллюзия света». В ноябре 2025 года Русский музей также делал 50-процентную вечернюю скидку на последние сеансы выставки «Наш авангард».

Проблема регулирования потоков крупных музеев обсуждается и за рубежом. Лувр, который в 2024 году принял 8,7 млн посетителей, сохранял дневной лимит в 30 тыс. билетов, объясняя это качеством посещения и условиями работы сотрудников. В июне 2025 года Лувр на день закрывался из-за выступления сотрудников, жаловавшихся на массовый туризм, перегрузку инфраструктуры и нехватку условий для работы. Мадридский Прадо после рекордной посещаемости также начал вводить ограничения для организованных групп. С 2026 года музей объявил о сокращении максимального размера групп с 30 до 20 человек и об ограничении групповых визитов менее загруженными часами.

Полина Пучкова