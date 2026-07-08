На 15% больше топлива получила Удмуртия 8 июля

1 675 тонн топлива получила Удмуртия 8 июля. Это на 15% больше от среднего потребления, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира «Моя Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Ажиотаж спадает, но мы по-прежнему находимся в стабильной ситуации. Мы понимаем, где и на какой заправке топливо есть, или нет. Сейчас чуть сложнее началась ситуация у селян — дополнительные 300 т дизтоплива отправим в села и на приоритетные заправки. Мы все понимаем прекрасно, что это ажиотаж»,— сказал он.

Глава республики отметил, что за три недели регион потребил топлива на три железнодорожных состава, что больше, чем в обычный день.

«Откровенно будем говорить, что все это топливо находится в гаражах и канистрах. Мы понимаем, что для частных домовладений и сел в летний сезон нужны канистры для залива топлива в различную технику. Мы хотели сейчас снять ограничение, но пока его оставили»,— добавил господин Бречалов. По его словам, если сразу разрешить отпускать топливо в канистры, это приведет к новым очередям.

Напомним, с конца июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен. В соцсетях 3 июля премьер-министра Удмуртии Романа Ефимова потребление бензина увеличилось вдвое, большинство АЗС крупных сетей региона поставляли необходимое количество топлива.

На заправочных станциях республики ввели запрет на отпуск топлива в канистры, для контроля на крупных АЗС появились дружинники. Также начались проблемы с топливом у сельхозпредприятий после повышения цен на дизель вдвое.

Подробнее о том, как Удмуртия ощущает топливные проблемы, читайте в материале «Пока все стремятся сохранить привычный ритм жизни».