Ярославские власти призывают не подходить к найденным фрагментам БПЛА

Правительство Ярославской области призывает не подходить к фрагментам беспилотников, которые могут находиться на территории региона после атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что последние три дня регион подвергается атакам БПЛА. Так, 6 июля было сбито свыше 70 дронов, ведомства отразили крупнейшую атаку на местный НПЗ. 7 и 8 июля над территорией региона суммарно сбили семь беспилотников, по официальным данным. В правительстве сообщили, что все атаки были отражены.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые могут представлять опасность и важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112»,— призывает правительство области.

Алла Чижова