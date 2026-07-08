Партия «Родина» утвердила кандидатов на выборах в Заксобрание Петербурга

Петербургское отделение партии «Родина» на конференции 8 июля утвердило кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Общегородскую часть списка возглавили многодетная мать Юлия Ковальчук, глава местного отделения партии в Центральном районе Александр Федченко и заместитель главы петербургского подразделения организации «Офицеры России» Андрей Хитров. Всего по списку партии выдвинуто более 30 кандидатов.

По одномандатным округам «Родина» выдвинет кандидатов только в 2 из 25. В 1-м избирательном округе, расположенном преимущественно в Адмиралтейском районе, на выборы пойдет партиец Федченко. В Калининском районе, 6-м округе намерен баллотироваться адвокат Антон Шальков. Он также пойдет на выборы в качестве кандидата по соответствующей региональной группе.

Для регистрации кандидатов «Родине» необходимо пройти сбор подписей. Для утверждения списка кандидатов партии предстоит собрать почти 20,2 тысячи автографов от зарегистрированных в Петербурге избирателей. Отдельно подписи должны собрать Федченко и Шальков.

Руководитель городского отделения партии Андрей Анохин, как и заявлял ранее, не будет баллотироваться в ЗакС, однако он возглавляет региональную группу кандидатов от Петербурга на выборах в Госдуму. В прошлом господин Анохин был депутатом городского парламента. Он успешно избирался от «Справедливой России» в 2011 году и от «Единой России» в 2016 году. В 2021 году предпринял безуспешную попытку избраться на новый срок. После выборов начал работать в Смольном на должности заместителя главы комитета по делам Арктики. Покинул должность незадолго до упразднения ведомства.

Выборы в городской парламент пройдут с 18 по 20 сентября. В Петербурге также состоятся выборы депутатов Государственной думы.

Константин Леньков