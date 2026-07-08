Пятигорск закупил коммунальщикам 200 тысяч литров дизеля за 23,2 млн рублей

Муниципальное учреждение «Спецавтохозяйство» Пятигорска определило поставщика дизельного топлива для нужд коммунальной техники — контракт на 23,176 млн руб. достался единственному участнику торгов, компании «Снабкомсервис», следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Городское муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство», обеспечивающее механизированную уборку улиц, транспортировку твердых коммунальных отходов и техническое обслуживание городских территорий Пятигорска, завершило конкурсную процедуру по отбору поставщика нефтепродуктов для своего парка спецмашин.

По итогам электронного аукциона единственным победителем признано ООО «Снабкомсервис» — других претендентов на исполнение муниципального заказа не нашлось. Стоимость контракта соответствует начальной максимальной цене и составляет 23,176 млн руб. с учетом НДС.

Торги проводились в рамках квоты для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявка от «Снабкомсервиса» поступила 3 июля в 16:23 по московскому времени. Конкурсная комиссия изучила представленные документы, признала их соответствующими всем требованиям закупочной документации и присвоила участнику статус победителя.

Предметом соглашения выступает поставка 200 тыс. литров летнего дизельного топлива. То есть, стоимость одного литра превышает 115 руб. Отгрузка предусмотрена партиями непосредственно на производственную базу учреждения по адресу: улица Нежнова, 65. Доставку исполнитель обязан осуществлять собственным транспортом, оснащенным передвижной мобильной заправочной станцией со счетчиком и насосным оборудованием. Минимальный суточный объем отгрузки при круглосуточном режиме работы установлен на уровне двух тысяч литров. Договором также предусмотрена возможность корректировки потребности в горючем по фактическим заявкам заказчика.

Подобные закупки для городского хозяйства Пятигорска носят плановый характер: бесперебойное снабжение топливом — обязательное условие для поддержания в рабочем состоянии всего парка коммунальных машин, занятых в уборке дорог, сборе и вывозе мусора, а также благоустройстве общественных пространств.

Ранее глава Ставропольского края сообщил, что фермеры региона вынуждены покупать дизельное топливо по еще более высокой стоимости:

«Да, крупные товаропроизводители вроде как обеспечены более-менее. Но наш фермер сегодня покупает дизельное топливо иногда по 140 рублей», — заявил Владимир Владимиров.

Он также сообщил, что для восполнения дефицита в Ставропольский край уже направлены дополнительные объемы горючего: 5,2 тыс. тонн бензина марки АИ-92, 6,5 тыс. тонн АИ-95 и 6 тыс. тонн дизельного топлива. Суммарные поставки превысят 17 тыс. тонн, что, по мнению краевых властей, позволит снять напряженность на автозаправочных станциях.

Станислав Маслаков