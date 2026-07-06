Владимир Владимиров: Ставропольские фермеры вынуждены покупать дизель по 140 рублей

На Ставрополье крупные сельхозтоваропроизводители в целом обеспечены топливом, в то время как фермеры вынуждены переплачивать за дизель в условиях дефицита. Об этом глава региона Владимир Владимиров заявил в ходе еженедельного совещания с руководителями краевых ведомств и главами муниципалитетов, его слова цитирует пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«Да, крупные товаропроизводители вроде как обеспечены более-менее. Но наш фермер сегодня покупает дизельное топливо иногда по 140 рублей», — заявил Владимир Владимиров.

Глава региона поручил минпрому, минсельхозу и муниципалитетам контролировать ситуацию. Для восполнения дефицита в Ставропольский край уже направлены дополнительные объемы горючего: 5,2 тыс. тонн бензина марки АИ-92, 6,5 тыс. тонн АИ-95 и 6 тыс. тонн дизельного топлива. Суммарные поставки превысят 17 тыс. тонн, что, по мнению краевых властей, позволит снять напряженность на автозаправочных станциях.

При этом дефицит топлива не должен отразиться на темпах сбора урожая, пояснил глава «Совэкон» Андрей Сизов. По словам эксперта, есть незначительное отставание из-за чуть более позднего развития растений. Принципиальная задержка на недели именно из-за нехватки дизеля крайне маловероятна.

«Окно для уборки после созревания - примерно неделя-десять дней, дальше начинаются заметные потери из-за осыпания зерна. Крайне маловероятно, что кто-то подходит к этому ключевому этапу кампании с нулевыми запасами топлива и работает «с колес». К уборке обычно готовятся месяцами: техника, транспорт, люди, запчасти, топливо. Если же в отдельных случаях кто-то действительно оказался в такой неприятной ситуации, топливо всё равно найдут - при необходимости сильно переплатив. Потому что в расчете на гектар цена топлива на порядок ниже стоимости урожая, который можно потерять. И это не фигура речи», — написал Андрей Сизов в своих социальных сетях.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на Ставрополье собрали первый миллион тонн зерна. Затянувшиеся дожди усложняют уборочную кампанию, но не критично: глава региона отметил высокое качество собранного зерна.

«На постоянном контроле держим обеспечение сельхозпредприятий всем необходимым для уборочной кампании. В первую очередь — топливом. Поручил краевому Минсельхозу внимательно следить за этой работой. Если где-то возникнут сложности, будем сразу принимать решения», — написал Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Станислав Маслаков