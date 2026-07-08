США возобновили действие нефтяных санкций в отношении Ирана

Администрация США возобновила действие нефтяных санкций против Ирана. Как сообщает The New York Times, отмена выданного в июне разрешения на операции с иранской нефтью произошла после нападения на три танкера в Ормузском проливе. Иран не взял на себя ответственность за эти нападения. Однако его правительство утверждает, что полностью контролирует маршруты движения судов через пролив.

The New York Times цитирует на условиях анонимности высокопоставленного американского чиновника, который заявил, что «действия Ирана в проливе неприемлемы для Соединенных Штатов и будут иметь последствия». Источник добавил, что «Иран получит выгоду от мирного соглашения только в том случае, если продемонстрирует надлежащее поведение, и что переговоры о заключении окончательного соглашения будут продолжены».

22 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, которая разрешает операции с иранской нефтью до 21 августа. Разрешение распространяется на операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Лицензия также разрешает импорт иранских нефтепродуктов в США, при этом платежи могут осуществляться в том числе в долларах.

Евгений Хвостик