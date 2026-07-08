США возобновили действие нефтяных санкций в отношении Ирана
Администрация США возобновила действие нефтяных санкций против Ирана. Как сообщает The New York Times, отмена выданного в июне разрешения на операции с иранской нефтью произошла после нападения на три танкера в Ормузском проливе. Иран не взял на себя ответственность за эти нападения. Однако его правительство утверждает, что полностью контролирует маршруты движения судов через пролив.
The New York Times цитирует на условиях анонимности высокопоставленного американского чиновника, который заявил, что «действия Ирана в проливе неприемлемы для Соединенных Штатов и будут иметь последствия». Источник добавил, что «Иран получит выгоду от мирного соглашения только в том случае, если продемонстрирует надлежащее поведение, и что переговоры о заключении окончательного соглашения будут продолжены».
22 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, которая разрешает операции с иранской нефтью до 21 августа. Разрешение распространяется на операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Лицензия также разрешает импорт иранских нефтепродуктов в США, при этом платежи могут осуществляться в том числе в долларах.
Администрация США ранее уже вводила значительные санкции против Ирана. Например, в ноябре 2025 года США ввели новый пакет санкций против компаний и судов, участвующих в экспорте иранской нефти, чтобы ограничить финансирование вооруженных сил и ядерной программы Ирана. Также за время президентского срока Дональда Трампа был введен крупнейший пакет санкций против Ирана, затронувший более 115 физических и юридических лиц, связанных с транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Эти меры включали 20 организаций, участвующих в торговле иранской нефтью, и 10 судов, заявленных как заблокированное имущество.
Санкции и конфликты вокруг Ирана значительно влияют на мировой нефтяной рынок. В марте 2026 года сообщалось, что США могут отменить санкции в отношении иранской нефти на танкерах (около 140 миллионов баррелей) для увеличения мировых поставок и снижения цен на энергоресурсы. В то же время, политические события в Иране, такие как обстрелы коммерческих судов в Ормузском проливе, вызывают колебания цен на нефть. Например, после снятия военно-морской блокады США Иран стал экспортировать нефть на 20% дороже, при этом свободное судоходство через Ормузский пролив было одним из пунктов меморандума между США и Ираном, подписанного 18 июня 2026 года.