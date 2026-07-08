В Карелии начнут выпускать йодированное питание для развития мозга и зрения у детей

В Карелии откроют производство йодированной пищевой продукции для детей, лечебного и профилактического питания. Предприятие сможет выпускать до 10 тыс. тонн продукции в год, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питание с природным йодом для детей раннего возраста и людей старшего поколения ранее в России массово не производилось

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Питание с природным йодом для детей раннего возраста и людей старшего поколения ранее в России массово не производилось

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В основе производства — технологии и рецептуры, разработанные учеными НИИ детского питания — филиала Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии при поддержке Минобрнауки. Продукцию будут изготавливать с использованием морских водорослей как природного источника йода.

В министерстве отметили, что специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и людей старшего поколения ранее в России массово не производилось. На новом предприятии планируют выпускать продукцию для лечебного и профилактического питания, а также специализированные линейки для детей и пожилых людей.

По данным Минобрнауки, запуск производства позволит почти полностью обеспечить российский рынок такой продукцией, которая сейчас преимущественно закупается за рубежом. В отличие от многих импортных аналогов, при производстве карельской продукции будет использоваться природный, а не синтезированный йод.

Карина Дроздецкая