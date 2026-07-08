В Карелии начнут выпускать йодированное питание для развития мозга и зрения у детей
В Карелии откроют производство йодированной пищевой продукции для детей, лечебного и профилактического питания. Предприятие сможет выпускать до 10 тыс. тонн продукции в год, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.
Питание с природным йодом для детей раннего возраста и людей старшего поколения ранее в России массово не производилось
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В основе производства — технологии и рецептуры, разработанные учеными НИИ детского питания — филиала Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии при поддержке Минобрнауки. Продукцию будут изготавливать с использованием морских водорослей как природного источника йода.
В министерстве отметили, что специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и людей старшего поколения ранее в России массово не производилось. На новом предприятии планируют выпускать продукцию для лечебного и профилактического питания, а также специализированные линейки для детей и пожилых людей.
По данным Минобрнауки, запуск производства позволит почти полностью обеспечить российский рынок такой продукцией, которая сейчас преимущественно закупается за рубежом. В отличие от многих импортных аналогов, при производстве карельской продукции будет использоваться природный, а не синтезированный йод.