Полиция Адмиралтейского района раскрыла мошенничество на 3,6 млн рублей

Сотрудники полиции Адмиралтейского района задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в хищении личных накоплений 82-летнего петербуржца. Пенсионер передал курьеру 3 585 000 рублей, поверив лжесотрудникам различных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция устанавливает организаторов преступной схемы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Полиция устанавливает организаторов преступной схемы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД, 5 июля пожилому жителю дома по Парфеновской улице позвонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать все сбережения курьеру. В тот же день около 19:00 у дома 58 по Садовой улице подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался неработающий 23-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция устанавливает организаторов преступной схемы и возможные дополнительные эпизоды.

Кирилл Конторщиков