В Ярославле призвали огородить сгоревший дом на Стачек

В Ярославле депутаты призвали установить забор вокруг сгоревшего многоквартирного дома на улице Стачек. Вопрос обсудили в ходе заседания постоянной комиссии по экономике и развитию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«Стоимость забора не так велика. Это ведь зона риска. В какой-то момент эти конструкции могут разрушиться. Установка забора будет превентивной мерой, чтобы подростки или бомжи туда не залезали»,— сказал председатель комиссии Константин Шлапак.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин обратился к заместителю мэра Ярославля Александру Черневскому с просьбой поднять вопрос ограничения доступа к объекту. Господин Черневский принял запрос.

Трехэтажный жилой дом загорелся ночью 29 марта. Сотрудники МЧС спасли из дома 68 человек и эвакуировали более 100 жильцов. Общая площадь пожара составила 700 кв. м. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в центральной части общего коридора. Власти оплатят погорельцам аренду жилья, а в 2027 году жильцы получат единовременные выплаты за утрату квартир на приобретение нового жилья.

Алла Чижова