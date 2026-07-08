Товарооборот Мурманской области с Индией вырос на 60% за год

Мурманская область наращивает экономическое сотрудничество с Индией. По итогам 2025 года страна вошла в десятку крупнейших торговых партнеров региона, товарооборот увеличился более чем на 60%, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарубежные партнеры проявляют интерес к совместным проектам в сфере геологоразведки и добычи стратегических металлов

Фото: Правительство Мурманской области Зарубежные партнеры проявляют интерес к совместным проектам в сфере геологоразведки и добычи стратегических металлов

Фото: Правительство Мурманской области

В эти дни в Заполярье с визитом находится индийская делегация. Зарубежные партнеры проявляют интерес к совместным проектам в сфере геологоразведки и добычи стратегических металлов. По словам главы региона, иностранные инвесторы уже голосуют рублем за Мурманскую область.

Отдельно господин Чибис отметил динамику туристического потока. За шесть лет число гостей из Индии выросло почти в 130 раз — с 23 человек в 2019 году до порядка 3 тыс. в 2025-м. На встрече представители делегации отметили комфортную погоду и природную красоту Кольского полуострова. Развивается также промышленная и логистическая кооперация между регионом и Индией.

Кирилл Конторщиков