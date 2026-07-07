США снова запретили операции с иранской нефтью

США отозвали ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. С 7 июля заключать новые сделки запрещено. Старые можно завершить до 17 июля, следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Лицензия была выдана 22 июня и распространялась на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Изначально документ должен был действовать до 21 августа.

Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта. 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера — Катара и Саудовской Аравии. Обе страны возложили ответственность за нападение на Иран. «Действия Ирана в проливе совершенно неприемлемы для США и повлекут за собой последствия»,— сказал AFP американский источник.