США снова запретили операции с иранской нефтью
США отозвали ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. С 7 июля заключать новые сделки запрещено. Старые можно завершить до 17 июля, следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Лицензия была выдана 22 июня и распространялась на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Изначально документ должен был действовать до 21 августа.
Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта. 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера — Катара и Саудовской Аравии. Обе страны возложили ответственность за нападение на Иран. «Действия Ирана в проливе совершенно неприемлемы для США и повлекут за собой последствия»,— сказал AFP американский источник.
США снова отозвали лицензию на операции с иранской нефтью, которая должна была действовать до 21 августа. Это произошло после нападения на два танкера в Ормузском проливе 7 июля, ответственность за которое США возложили на Иран. Ранее такие ограничения уже вводились в 2018 году, после выхода США из «ядерной сделки» с Ираном, что привело к прекращению импорта иранской нефти многими странами.
В прошлом США неоднократно прибегали к санкциям против иранской нефтяной отрасли и компаний, связанных с экспортом иранских нефтепродуктов, в рамках политики «максимального давления» и для ограничения финансирования ядерной программы Ирана. Несмотря на это, Иран часто пытался найти возможности для продажи нефти в обход санкций, а другие страны выражали заинтересованность в возобновлении закупок при условии продления разрешения со стороны США.
При этом отношения между США и Ираном остаются напряжёнными. США ранее рассматривали возможность бомбардировки иранских ядерных объектов, а также подчеркивали, что не позволят Ирану «держать в заложниках» мировой энергетический рынок. Военные действия в регионе, в том числе в Ормузском проливе, могут приводить к росту цен на нефть и оказывать влияние на мировую экономику.