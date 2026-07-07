Катар обвинил Иран в атаке на танкер в Ормузском проливе
Официальный представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари обвинил Иран в нападении на катарский танкер Al Rekayyat, который шел транзитом через Ормузский пролив. По информации Reuters, ночью 7 июля по судну ударили беспилотники.
Представитель катарского МИДа назвал атаку «неприемлемым посягательством на безопасность международного морского судоходства». Власти Катара возлагают на Иран полную ответственность за нападение и причиненный ущерб, написал Маджед Аль-Ансари в соцсети Х.
После удара БПЛА в машинном отделении танкера начался пожар. Это может привести к взрыву судна, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Членов экипажа эвакуировали, они находятся в безопасности.
Помимо Al Rekayyat, 7 июля в Ормузском проливе атаковали еще одно судно, пишет агентство. Супертанкер Wedyan с сырой нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден у берегов Омана. По словам американского источника агентства, оба судна обстрелял Иран. Власти Ирана ситуацию пока не комментировали. На Ближнем Востоке сейчас действует перемирие, которое Иран и США заключили для проведения переговоров.
Подробнее об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».
Атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе и возле него происходят регулярно на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Иранские силы неоднократно открывали огонь по танкерам, задерживали их и заявляли о контроле над судоходством в проливе. В ряде случаев Иран использовал беспилотники для ударов по судам, утверждал, что суда пытались пройти незаконно или проигнорировали предупреждения. Эти действия часто были ответом на военные операции США и Израиля против Ирана. Например, после начала таких операций в феврале 2026 года иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил передвижение судов через пролив, а также атаковал ряд танкеров, не подчинившихся предупреждениям. США, в свою очередь, предпринимали меры по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов, в том числе объявляли об операции «Проект Свобода» для вывода застрявших судов и сопровождали танкеры.
Ситуация в Ормузском проливе остаётся крайне напряжённой, несмотря на подписание меморандума о мире между США и Ираном 18 июня 2026 года. После заключения этого соглашения Иран заявил, что проход иностранных судов возможен только после согласования маршрута с иранской стороной и получения разрешения. США, напротив, настаивали на свободном судоходстве, что привело к новым столкновениям. Угроза атак заставила некоторые суда заходить в пролив под чужими флагами. В марте 2026 года Иран планировал взимать «пошлину за безопасность» с нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам-союзникам США.