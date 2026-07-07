Катар обвинил Иран в атаке на танкер в Ормузском проливе

Официальный представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари обвинил Иран в нападении на катарский танкер Al Rekayyat, который шел транзитом через Ормузский пролив. По информации Reuters, ночью 7 июля по судну ударили беспилотники.

Представитель катарского МИДа назвал атаку «неприемлемым посягательством на безопасность международного морского судоходства». Власти Катара возлагают на Иран полную ответственность за нападение и причиненный ущерб, написал Маджед Аль-Ансари в соцсети Х.

После удара БПЛА в машинном отделении танкера начался пожар. Это может привести к взрыву судна, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Членов экипажа эвакуировали, они находятся в безопасности.

Помимо Al Rekayyat, 7 июля в Ормузском проливе атаковали еще одно судно, пишет агентство. Супертанкер Wedyan с сырой нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден у берегов Омана. По словам американского источника агентства, оба судна обстрелял Иран. Власти Ирана ситуацию пока не комментировали. На Ближнем Востоке сейчас действует перемирие, которое Иран и США заключили для проведения переговоров.

Подробнее об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».