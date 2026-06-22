США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, которая разрешает операции с иранской нефтью до 21 августа.
Разрешение распространяется на операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Лицензия также разрешает импорт иранских нефтепродуктов в США, при этом платежи могут осуществляться в том числе в долларах.
Выдача лицензии стала одним из условий меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. 21 июня стороны начали переговоры, чтобы согласовать оставшиеся вопросы, в том числе об иранской ядерной программе и снятии остальных санкций США с Исламской Республики.
Подробнее — в материале «Ъ» «Туман переговоров».
Разрешение США на операции с иранской нефтью до 21 августа является частью более крупного меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, целью которого является разрешение конфликта на Ближнем Востоке. Этот меморандум был подписан на днях высокопоставленными делегациями двух стран при участии посредников из Пакистана и Катара. Одним из ключевых и наиболее сложных вопросов в рамках этих переговоров является иранская ядерная программа.
Переговоры между США и Ираном о ядерной программе и снятии санкций ведутся уже некоторое время, включая непрямые раунды с посредничеством Омана. Однако американская администрация с 2018 года под руководством Дональда Трампа вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ввела политику «максимального давления», что привело к ужесточению санкций против нефтяного сектора Ирана и препятствовало его торговле. Новое соглашение может стать шагом к восстановлению отношений, хотя его условия еще вызывают споры и критику.