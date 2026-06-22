США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, которая разрешает операции с иранской нефтью до 21 августа.

Разрешение распространяется на операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. Лицензия также разрешает импорт иранских нефтепродуктов в США, при этом платежи могут осуществляться в том числе в долларах.

Выдача лицензии стала одним из условий меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. 21 июня стороны начали переговоры, чтобы согласовать оставшиеся вопросы, в том числе об иранской ядерной программе и снятии остальных санкций США с Исламской Республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туман переговоров».