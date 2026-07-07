Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкер в Ормузском проливе

Иран атаковал танкер Саудовской Аравии Wadiyan в Ормузском проливе, заявил МИД королевства. Атака произошла 7 июля у берегов Омана, судно повреждено, сообщал Reuters. В этот же день атаке подвергся катарский танкер Al Rekayyat.

«Это посягательство на безопасность международного судоходства и на надежность глобальных поставок энергоносителей»,— указано в заявлении МИД Саудовской Аравии в соцсети Х. Министерство возложило на власти Ирана ответственность за ущерб и потребовало «немедленно прекратить действия, подрывающие безопасность судоходства». В ведомстве также осудили удар по катарскому танкеру.

Власти Катара ранее обвинили Иран в ударе по Al Rekayyat. Власти Ирана ситуацию не комментировали. На Ближнем Востоке сейчас действует перемирие, которое Иран и США заключили для проведения переговоров.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».