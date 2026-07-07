Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкер в Ормузском проливе
Иран атаковал танкер Саудовской Аравии Wadiyan в Ормузском проливе, заявил МИД королевства. Атака произошла 7 июля у берегов Омана, судно повреждено, сообщал Reuters. В этот же день атаке подвергся катарский танкер Al Rekayyat.
«Это посягательство на безопасность международного судоходства и на надежность глобальных поставок энергоносителей»,— указано в заявлении МИД Саудовской Аравии в соцсети Х. Министерство возложило на власти Ирана ответственность за ущерб и потребовало «немедленно прекратить действия, подрывающие безопасность судоходства». В ведомстве также осудили удар по катарскому танкеру.
Власти Катара ранее обвинили Иран в ударе по Al Rekayyat. Власти Ирана ситуацию не комментировали. На Ближнем Востоке сейчас действует перемирие, которое Иран и США заключили для проведения переговоров.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».
На Ближнем Востоке, особенно в районе Ормузского пролива, уже некоторое время наблюдается напряженная ситуация с судоходством. Иран неоднократно атаковал или задерживал танкеры и суда, ссылаясь на разные причины, включая отказ подчиняться его предупреждениям или попытки пройти без разрешения. Эти инциденты происходили даже на фоне переговоров между США и Ираном и подписания мирных соглашений, в рамках которых стороны договаривались о свободном судоходстве через Ормузский пролив. Тем не менее, Иран заявлял о своем праве регулировать движение в проливе и даже взимать плату за проход.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), который, по сообщениям, атаковал суда, предупреждал гражданские суда не использовать маршруты у побережья Омана. Действия Ирана связаны с попытками Тегерана усилить свое влияние в регионе и контролировать ключевой маршрут транспортировки энергоносителей. Атаки происходили, несмотря на обещания Ирана не мешать судоходству, данные в рамках перемирия. Это создает дополнительные риски для морских перевозок и глобальных поставок энергоресурсов, оказывая давление на международную энергетику и логистику.