«Лукойл» увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 тонн в сутки

«Лукойл» с утра 8 июля увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 тонн в сутки. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, отметив, что решение принято после достигнутых договоренностей с руководством компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти рассчитывают, что это позволит ускорить стабилизацию ситуации на топливном рынке и сократить очереди на автозаправочных станциях

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Власти рассчитывают, что это позволит ускорить стабилизацию ситуации на топливном рынке и сократить очереди на автозаправочных станциях

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти рассчитывают, что это позволит ускорить стабилизацию ситуации на топливном рынке и сократить очереди на автозаправочных станциях.

В правительстве региона сообщили, что продолжают работу с нефтяными компаниями над дальнейшим увеличением поставок. По словам властей, цель — в кратчайшие сроки восстановить стабильное обеспечение АЗС топливом.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что после переговоров с руководством «Лукойла» компания согласилась увеличить объемы поставок топлива в регион.

Карина Дроздецкая