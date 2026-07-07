«Лукойл» увеличит поставки топлива в Вологодскую область

Компания «Лукойл» увеличит объем поставок топлива в Вологодскую область на фоне повышенного спроса на АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, отметив, что решение принято после обращения областных властей к руководству нефтяной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроме «Лукойла», власти обратились к «Татнефти», «Газпром нефти» и другим компаниям с просьбой увеличить поставки бензина марок АИ-92 и АИ-95

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Кроме «Лукойла», власти обратились к «Татнефти», «Газпром нефти» и другим компаниям с просьбой увеличить поставки бензина марок АИ-92 и АИ-95

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам губернатора, региональные власти находятся в постоянном контакте с Министерством энергетики России и крупнейшими поставщиками топлива. О ситуации также доложили вице-премьеру Александру Новаку. Кроме «Лукойла», власти обратились к «Татнефти», «Газпром нефти» и другим компаниям с просьбой увеличить поставки бензина марок АИ-92 и АИ-95.

В правительстве региона сообщили, что совместно с поставщиками перестраивают логистику и ожидают поступления дополнительных объемов топлива в ближайшее время. Отмечается, что на фоне высокого спроса запасы, которые ранее были рассчитаны на месяц, на некоторых АЗС раскупают за несколько часов.

По данным губернатора, вопрос с поставками топлива уже удалось решить для Тотемского, Кирилловского, Великоустюгского, Шекснинского и Грязовецкого округов. Сейчас ведется работа по организации поставок в Никольский округ. Власти заявили, что в приоритетном порядке топливом обеспечивают экстренные службы, социальный транспорт и пассажирские перевозки.

Карина Дроздецкая