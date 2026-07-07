Мэрия Ростова-на-Дону пообещала втрое увеличить число автобусных рейсов по расписанию

Городские власти Ростова-на-Дону обнародовали пятилетнюю программу развития общественного транспорта, предусматривающую кратный рост ключевых показателей работы автобусной сети — от пунктуальности маршрутов до суточного пассажиропотока, говорится в документе планирования регулярных пассажирских перевозок на 2026-2030 годы, опубликованном на сайте ростовской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Муниципалитет донской столицы опубликовал на официальном сайте документ стратегического планирования в сфере регулярных пассажирских перевозок на период 2026–2030 годов. Согласно материалам, коэффициент выпуска автобусов на маршруты вырастет с нынешних 58 единиц до 90 к концу планового периода.

Среди приоритетных целей программы — повышение скорости передвижения в автобусах с 13 до 15 км/ч, что потребует в том числе расширения сети выделенных полос. Их протяжённость предполагается увеличить с 39 до 50,2 км. Параллельно планируется довести долю остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, до 100%.

Ключевым индикатором качества обслуживания станет соблюдение расписания: доля своевременно выполненных рейсов должна вырасти с 40 до 90%. Суточный пассажиропоток, по расчетам чиновников, достигнет отметки 545 тыс. человек.

Отдельный блок документа посвящен кадровому обеспечению транспортных предприятий. В настоящее время их укомплектованность персоналом составляет 52%, тогда как к 2030 году этот показатель должен подняться до 85%.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», городская администрация направила в областное министерство транспорта заявку на приобретение 279 автобусов большого класса для МУП МТК «Ростовпассажиртранс» в период до 2028 года. График закупок распределен по годам: в 2025-м и 2026-м — по 75 машин ежегодно, в 2027-м — 65, в 2028-м — 64 единицы. Для сравнения: в 2024 году автопарк пополнился лишь 32 новыми автобусами аналогичного класса.

Станислав Маслаков