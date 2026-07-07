Отменен авиарейс из Ярославля в Нарьян-Мар

Вылет рейса 7 июля из Ярославля в Нарьян-Мар был отменен. Это следует из информации с сайта воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В 12:10 в ярославский аэропорт должен был прилететь самолет из Нарьян-Мара, а в 12:55 — вылететь обратно. Однако в ярославском аэропорту с утра 7 июля действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Перелеты не состоялись. Их планировала осуществить авиакомпания «Руслайн».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем в Ярославской области сбили три беспилотника. Режим беспилотной опасности был снят в районе 17 часов.

Алла Чижова