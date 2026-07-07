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Отменен авиарейс из Ярославля в Нарьян-Мар

Вылет рейса 7 июля из Ярославля в Нарьян-Мар был отменен. Это следует из информации с сайта воздушной гавани.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В 12:10 в ярославский аэропорт должен был прилететь самолет из Нарьян-Мара, а в 12:55 — вылететь обратно. Однако в ярославском аэропорту с утра 7 июля действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Перелеты не состоялись. Их планировала осуществить авиакомпания «Руслайн».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем в Ярославской области сбили три беспилотника. Режим беспилотной опасности был снят в районе 17 часов.

Алла Чижова

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