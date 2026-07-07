На переездах СЖД снизилось количество аварий

В первом полугодии 2026 года на переездах Северной железной дороги (СЖД) произошло семь аварий, что на две меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году по две аварии случились в Ярославской и Архангельской областях, по одной — в Коми, Костромском и Ивановском регионах. В ДТП пострадали два человека, один из них погиб.

«Случай произошел в Архангельской области, где на перегоне Подюга — Юра водитель легкового автомобиля ВАЗ выехал на пути и столкнулся с одиночным локомотивом»,— сообщили в СЖД.

По сравнению с прошлым годом количество пострадавших значительно снизилось: тогда в девяти ДТП пострадали семь человек и один погиб.

Алла Чижова